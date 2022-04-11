بعد مواجهتها بسر عنها .. صابرين لبسمة وهبة : ” إنتي بتهزري؟ .. إزاي عايزة تقولي حاجة زي دي “

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 05:54 مساءً - هددت الفنانة ” صابرين ” بالانسحاب من حلقتها ببرنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية ” بسمة وهبة ” لعدم رغبتها في كشف أحد الأسرار الخاصة بها .

حيث أخبرت بسمة وهبة صابرين بأنها لديها سر عنها وإذا لم ترغب الفنانة المصرية في كشفه عليها أن تخبرها بسر آخر خاص بها خلال 30 ثانية .

فقالت وهبة : ” معايا سر هقوله عنك، لو مش عايزاني اقوله اديني سر بداله وفي خلال 30 ثانية ” .

وعندما واجهت بسمة وهبة صابرين بهذا السر الذي أعطتها إياه مكتوبا على ورقة انفعلت الأخيرة وقالت : ” لأ إنتي بتهزري .. والله العظيم تلاتة يا بسمة لو السر ده اتقال اقسم بالله هقوم واسيب الحلقة ” .

ومع بدء العد التنازلي لل 30 ثانية وتهديد الإعلامية بسمة وهبة لصابرين بكشف السر اضطرت الأخيرة إخبارها بسر آخر عنها وهي أنها قامت بسرقة شقيقها محمد منذ سنوات .

وعلقت صابرين على تلك الواقعة قائلة : ” أنا مرة كنت حرامية .. سرقت محمد أخويا كنت محتاجة فلوس بس كنا صغيرين .. وهو هيعرف النهاردة أول مرة يعرف، سامحني يا محمد وربنا يسامحني في الأيام المفترجة دي ” .