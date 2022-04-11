هل دخل كرم بورسين في علاقة حب جديدة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لاتزال حياة النجم التركي كرم بورسين العاطفية تجذب انتباه الكثيرين، خصوصاً بعد إعلان انفصاله عن النجمة التركية الشابة هاندا أرتشيل، ويبدو أن هذا يجعل المزاعم التي تشير إلى ارتباطه مجدداً كثيرة.

ومؤخراً، خرجت بعض التقارير التي تؤكد وجود علاقةٍ عاطفية تجمع النجم التركي بالممثلة والعارضة البيروفية ستيفاني كايو، ذات الـ34 عاماً، بعدما التقيا خلال وجودهما في إسبانيا.

ورداً على ذلك، أوضحت صحيفة “بيرسين”، التركية، أن نجم “أنت اطرق بابي”، كوّن له دائرة واسعة في الوسط الفني بإسبانيا، حيث يعيش ابن عمه في ملقا، وأنه لهذا السبب يسافر كثيراً إلى إسبانيا، ويلتقي الكثير من الأشخاص هناك، مشيرةً إلى أنه التقى ستيفاني قبل ثلاثة أسابيع، وتعرف إليها ضمن مجموعة الأشخاص الذين تعرف إليهم.

وأضافت الصحيفة التركية أن الأنباء التي تُفيد بوجود علاقة بينهما، والمزاعم التي جرى تداولها عن هذا الأمر، ليست صحيحة، مبينةً أن كرم بورسين لا يحب أن يدخل في علاقة حب جديدة بشكل سريع بعد انتهاء علاقته السابقة.

كما أشارت “بيرسين” إلى أن كرم حضر مسرحية “Company” الموسيقية، للممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس، حيث قام الأخير بنشر صورته مع الأول وأشاد به، كما قدم النجم الإسباني دعوة خاصة لكرم كي يحضر حفلاً خاصاً سينظمه قريبًا.

وحول أعماله القادمة، أكدت الصحيفة التركية أن كرم تلقى الكثير من العروض لمسلسلات تلفزيونية، لكنه يريد العمل في مشروع رقمي قصير.

وكان بورسين قد قام، خلال الأسابيع الماضية، بحذف جميع الصور التي تجمعه بحبيبته السابقة هاندا، حتى تلك التي جمعتهما أثناء عملهما سوياً في مسلسل “أنت اطرق بابي”، الذي شهد اشتعال شرارة الحب بينهما، وذلك في ردٍّ منه على قيام أرتشيل بذلك قبله.

وجاء الإعلان عن انفصال الثنائي في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي، بعد أن عاشا على مدار أكثر من عام بأجواء حب ورومانسية كانت حديث الجمهور، حيث عنونت صحيفة “حريات” التركية الخبر بـ”انتهى الحب الكبير”.