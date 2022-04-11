حياة الفهد تكشف تفاصيل خلافها مع هند البلوشي.. وتوجه رسالة شديدة اللهجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة الكويتية، حياة الفهد، لأول مرة عن أسباب خلافها مع مواطنتها هند البلوشي، خلال استضافتها في برنامج “بيبان”، وكشفت عن أسرار هجومها عليها عام 2018.

وقالت حياة الفهد إن سر هجومها السابق على البلوشي، كان بسبب إساءة أطلقتها الأخيرة بحق زميلهما الراحل مشاري البلام، على هامش دوره في مسلسل “مع حصة قلم”.

وأشارت الفهد إلى أن هند البلوشي انتقدت دور الراحل في العمل بأسلوب مسيء وغير لائق على الهواء، تطاولت فيه على عائلته الحقيقية وأسرته، دون أن تعي أن العمل كُتب ليضيء على ظاهرة سير الأبناء على خطى آبائهم، وللتوعية وأخذ العبر والدروس لتجنب الوقوع في الخطأ.

واعتبرت هند البلوشي، آن ذاك، أن لها الحق في نقد أي فنان، بناءً على الشهادة التي حصلت عليها بعد دراستها ثلاث سنوات في مصر.

كما وجهت حياة الفهد رسالة حادة إلى هند البلوشي، تؤكد فيها عدم رغبتها في تقديرها، ونصحتها بالالتفات لانتقاد نفسها وأعمالها وأغانيها.

وطلبت حياة الفهد من هند البلوشي انتقاد أعمالها الخاصة في بادئ الأمر قبل انتقاد أعمال زملائها، من أغانٍ ومسلسلات وتلحين وتأليف وكتابة.

وقالت حياة الفهد إن البلوشي هاجمت العمل بالكامل مع تقديرها لحياة الفهد، مؤكدةً أنها ليست بحاجة لتقديرها، وقالت لها نصًا: “هند قالت العمل كله إساءات مع احترامي لماما أم سوزان، لا ما أبغى احترامك وتقديرك لأن أنتِ ما قصرتي، وبدل ما تنتقدي زملاءك، الأولى تنتقدي نفسك وأعمالك وأغانيك وعلاقاتك، هل كلها جيدة، ودائماً تقول أنا دارسة ومعي شهادة وإن ما انتقدت أنا من ينتقد؟ يعني حذفت كل الفنانين اللي معهم شهادة ودكتوراه، معظم الفنانين معهم شهادة”.

يشار إلى أن هند البلوشي حاولت إصلاح موقفها أكثر من مرة مع حياة الفهد، وقالت في تصريحات صحافية سابقة، إنه “لا خلاف شخصياً مع حياة الفهد، خصوصاً أنها بمكانة أمها الثانية”.

كما أشارت إلى أن الفنانة حياة الفهد لديها فضل، بعد الله، في صنع البادرة الأولى بمسيرتها الفنية، لكن هو سوء فهم، وحاولت تبريره. وأكدّت هند البلوشي أن “البعض أخذ تصريحاتها بشكل مغاير أوجد سوء الفهم بينها وبين حياة”، مضيفة أنها “تعتز بالفنانة، ولن تكون أبداً في خلاف معها”. وأنها سئلت عن رأيها كناقدة بموضوع الألفاظ التي ذكرت في العمل، وردت وتكلمت بصورة نقدية على العمل الفني.