زوجة ويل سميث بأول ظهور علني منذ واقعة الأوسكار.. إليكم حقيقة رفضها الزواج منه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد يوم السبت أول ظهور علني لـ”جادا بينكيت سميث” منذ أن ضرب زوجها “ويل سميث”، البالغ من العمر 53 عاماً، “كريس روك”، 47 عاماً، في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 لعام 2022 قبل أسبوعين (باستثناء ما بعد الحفلة)، وذلك إعتراضاً من “سميث” على نكتة صاغها “روك” على ظهور “جادا” حليقة الشعر. أيضاً يُعد هذا هو الظهور الأول لـ”جادا” منذ أن تم حظر “سميث” من حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة عشر سنوات.

وانضمت الممثلة إلى صديقتها “شوندا ريمس” و”ديبي ألين” في لوس أنجلوس يوم السبت للاحتفال بالافتتاح الكبير لمركز Rhimes للفنون الاستعراضية، والذي سيكون بمثابة مقر لأكاديمية Debbie Allen Dance Academy الجديدة. داخل الساحة الجديدة التي تبلغ مساحتها 24 ألف قدم مربع، يوجد استوديو سُمي على اسم “سميث”. بالإضافة إلى التصوير مع “ريمس”، 52 عام، و”ألين”، 72 عام، التقطت “جادا بينكيت”، 50 عام، صوراً مع “صمويل جاكسون” وزوجته “لا تانيا ريتشاردسون جاكسون”.

ارتدت “بينكيت سميث” فستاناً ذهبياً لامعاً بدون حمالات لهذه المناسبة، حيث اقترن الثوب بأقراط ذهبية وزوج من حذاء الكعب الذهبي.

وانتشر في الساعات الماضية فيديو قديم لـ”جادا” يعود لعام 2018 من سلسلة مقاطع على الفيسبوك بعنوان Red Table Talk، تعترف فيه، وهي جالسة حول طاولة دائرية مع والدتها وكذلك “سميث” وابنتهما “ويلو”، 21 عاماً، بعدم رغبتها أبداً في الزواج من “ويل سميث” وأن والدتها “أدريان بانفيلد-نوريس”، المعروفة أيضاً باسم “جامي”، 68 عاماً، هي التي أجبرتها على الزواج بعد حملها الأول من ابنهما “جادين”، البالغ من العمر الآن 23 عاماً.

قالت “جادا” في الفيديو: كنت تحت ضغط شديد، كوني ممثلة شابة وكنت صغيرة وكنت حامل، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، لكن لم أكن أرغب أبداً في الزواج”.

ردت عليها والدتها: “أتذكر رغبتي في أن تتزوجي لكنني لا أتذكر رفضك لفكرة الزواج، أتذكر رفضك لفكرة الزفاف وليس الزواج”.

ومن جهته قال “سميث”: “لم يكن هناك يوم في حياتي اردت فيه اي شيء آخر غير الزواج وتكوين أسرة. منذ أن كنت في الخامسة من عمري، كنت أتصور الشكل الذي ستكون عليه أسرتي”.