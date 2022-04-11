نوال الزغبي نجمة استثنائية في “ليالي رمضان”.. وابنتها تيا مفاجأة الحلقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت النجمة اللبنانية نوال الزغبي ضيفة استثنائية على برنامج “ليالي رمضان” على قناة “ام بي سي” مع النجمين السعوديين إلهام علي وزوجها الفنان خالد صقر، وأدلت بتصريحات عديدة برفقة ابنتها تيا؛ وذلك في أوّل ظهور إعلامي لهما سوياً منذ سنوات.

وعبّرت نوال عن حبها للنجم المصري أحمد زاهر، وتفضيل تمثيله على الكثيرين من النجوم المصريين والعرب، كما كَشَفَت أيضاً خلال استضافتها في برنامج “ليالي رمضان”، عن أنّها كان من المفترض أن تَظَهر في مسلسل “للموت 2”.

توكشفت تفاصيل حلقة “نوال الزغبي وابنتها تيا” عن علاقتهما المميزة، حيث تحدثت “تيا” عن علاقتها بوالدتها وكشفت العديد من الأسرار عنها.

خلال الحلقة كشفت نوال الزغبي في لقائها عن سِرٍّ جديد حول تفكيرها في التمثيل، حيث قالت إنّها كان من المفترض أن تَظهر للمرة الأولى في حلقات مسلسل “للموت 2” مع الفنانة ماغي بو غصن، حيث اتّفقت معها على الظهور كضيفة شرف في حلقتين، وأعجبت جداً بدورها ومشاركتها في المسلسل، ولكنّها ترددت كثيراً في اللحظات الأخيرة.

فيما أشادت نوال الزغبي بماغي بو غصن وموهبتها ووصفتها بـ”أختها”، وقالت إنّها لا تستبعد دخول مجال التمثيل، وفي حال فعلها ذلك فستختار الفنان أحمد زاهر للمشاركة في العمل، لأنّها تحبه كثيراً وتعتبره ممثلها المفضل وتتابع جميع أعماله، حتى إنّها تُشاهد أحياناً أعمالاً يشارك بها وتنتظر مشاهده فقط ولا تشاهد المشاهد الأخرى، وأضافت أنّها في حَال مُشارَكتها كمُمَثِّلة فهي تفضل أن يكون العمل حول الموضة.

وقالت “تيا” ابنة نوال خلال الحلقة إنّها في كل حياتها فخورة بوالدتها ولم تزعجها شهرة الأخيرة، اذ اعتادت وكبرت على أنّ والدتها نجمة شهيرة، وأنّها كانت تحضر مع والدتها في كواليس الحفلات وكانت سعيدة بنجاحها، وقالت نوال الزغبي إنّها كانت تخاف على ابنتها وكانت تعتبر أسرتها أهم من فنها، وتخلصت من خوفها بعد اعتنائها بأبنائها فعادت لنشاطها الفني بعد تلك الفترة.

وقالت نوال الزغبي إنّها قررت الظهور مع ابنتها في البرنامج لكي تكون أجواء البرنامج عائلية ومناسبة لرمضان، مشيرة إلى أنّ ابنتها كانت مُتعِبَة في فترة المراهقة، ولكن بعد ذلك أصبحت صَدِيقتها المُقَرّبة وتستشيرها في كل أمورها وتتحدث معها يومياً، وأكّدت تيا أنّ والدتها تَعتبر أقرب صديقاتها وأقرب شخص في حياتها أيضاً وتتحدث معها في كل شيء.

جدير بالذكر أنّ نوال الزغبي جَسّدت مَشهداً تمثيلياً من مسلسل للموت 2 (كانت جسدته الفنانة ماغي بو غصن والفنان باسم مغنية) بطريقة كوميدية عبر حسابها على انستغرام. وعلقت عليه فقالت: “مشهد من مسلسل للموت2 بين سحر وعمر”.