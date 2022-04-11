دخلت في فترة “دمار واكتئاب نفسي”.. زوجة محمد أبو جبل تعلن انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بشكل مفاجئ أعلنت الجزائرية سمارة يحيى زوجة حارس مرمى منتخب مصر الوطني ونادي الزمالك المصري محمد أبو جبل انفصالها عنه، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وعبر مَنشور مُطَوّل نَشَرَته ملكة جمال الجزائر “سَمارة يحيى” عبر خاصية القصص المصورة (ستوري انستغرام)، على حسابها الشخصي على “إنستغرام”، كتبت فيه: “حسبي الله ونعم الوكيل في الذي قال فيا ما ليس فيا ونسب إلى ما لم أفعل… تكلمت من قبل وقلت كي يجي الوقت المناسب نخرج ونعلن بصح راني نشوف ناس راحو بعيد بزاف بتدخل في حياتي الشخصية ووصلوا لعائلتي ووصلوا يراسلوا ناس نعرفهم حتى يعرفوا حياتي”.

وتابعت يحيى منشورها بحزن شديد: “أنا الوحيدة الأدرى بحياتي وبشي لي عديت عليه، والأشياء لي دخلتني في فترة من حياتي في دمار واكتئاب نفسي غير ربي يعلم به، ومكانش مرأة تحب تخرب بيتها إلا إذ صح العلاقة أذتها وبكتها أكتر من أنها فرحتها”.

وأضافت سمارة: “مش حابة ندخل في تفاصيل أكتر لا نحكي على أي شخص، الحمد الله تربيت نخسر ونفارق ومنأذيش حد… ممكن الناس تشوفها ضعف لكن بالنسبة لي نقطة قوة”.

مختتمة منشورها وبيانها المطول على “ستوري انستغرام”: “ما تربطني حتى علاقة بالطرف الثاني، وما عندي أيّ دخل في أي شيء يخص حياته أو هو عنده دخل في حياتي، وأنا معي إجراءات الطلاق وربي يسهل لكل واحد فينا في حياته ويكتلبنا الخير من جهة ثانية، إحنا مش أول ولا آخر ناس، وأي حد معرض لنفس الموقف، وفضلا وليس أمرا، أغلقوا هذا الموضوع حفاظاً على مشاعري ومشاعر عائلتي لو بتحبوني”.

جدير بالذكر أن محمد أبو جبل حَلّ ضيفاً على برنامج معكم منى الشاذلي، حيث سألته عن زواجه وهل هو متزوج أم لا، ليطلب منها طلباً بأن يخبرها بعد انتهاء الهواء بعد الحلقة، وليقول لها بأنّه متزوج ولكنّ هناك مشاكل أسرية بينهما.

ومن وقتها ظهرت سمارة يحيى في الصورة وأوضحت أن هناك مشاكل عائلية والانفصال صار قريباً، لتعلن مؤخراً انفصالها عن أبو جبل بشكل رسمي.