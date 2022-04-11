بهاء سلطان يبتعد عن الغناء.. لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مصادر صحافية أن الفنان بهاء سلطان قرر التوقف عن الغناء طوال شهر رمضان والاعتكاف في منزله بعد انتهائه من تصوير الأعمال التي شارك بها في السباق الرمضاني الحالي، ومنها أحد إعلانات المدن السكنية الجديدة، وإعلان آخر مع الفنانة أصالة لأحد البنوك.

ويُعدّ بهاء سلطان أبرز وجوه الإعلانات في مصر، خاصة في شهر رمضان الكريم، ودائماً ما يقدّم أغنيات تعبّر عن الواقع.

وتابعت المصادر أن بهاء انتهى قبل بداية شهر رمضان من تسجيل أغاني الإعلانات، التي تُعرض حالياً على التلفزيون، ثم اعتكف في منزله.

وكان المطرب بهاء سلطان قد طرح أغنية جديدة بعنوان “مالك”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود وتوزيع أكرم عادل وميكس ماستر هاني محروس وإنتاج نصر محروس، وتُعدّ “مالك” الأغنية السادسة من ألبوم “سيجارة”، الذي سجله منذ فترة ولم يُطرح بسبب أزمته مع المنتج نصر محروس، والتي حُلّت بفضل الإعلامية إسعاد يونس التي نجحت في التوفيق والصلح بينهما.