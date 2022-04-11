شكرا لقرائتكم خبر عن "في بيتنا روبوت" يتصدر تريند مشاهدات يوتيوب للحلقة الرابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل في بيتنا روبوت 2 قائمة تريند يوتيوب لليوم الرابع علي التوالي حيث احتل مراكز رقم 1 للحلقات 6،7،8،9 فضلاً عن حصده للمركز الثاني في تريند بحث موقع جوجل للحلقات 6,8,9 بعد مسلسل الاختيار.

كما تصدر المسلسل أمس أعلى المشاهدات للمقاطع على قناة اليوتيوب الخاصة بمنصة watch it محتلاً المركزين الاول والثاني وكان في بيتنا روبوت قد شهد ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم محمد جمعـه والمذيع شريف مدكور وستشهد الحلقات المقبلة ظهور عدد آخر خلال الحلقات القادمة من بطولة عمرو وهبة وهشام جمال وليلي زاهر ودنيا ماهر وشيماء سيف وأحمد رمزي من إخراج أسامة عرابي وإنتاج روزناما.













مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .