شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد لجادا سميث بعد واقعة الأوسكار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت جادا ويل سميث لأول مرة علنًا منذ حفل توزيع جوائز الأوسكار وكانت تبتسم في الصور الجديدة.

وفقًا لموقع "انديبينت" جادا، ظهرت لأول مرة علنًا منذ حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، وكانت ترتدي فستانًا ذهبيًا لامعًا وظهرت مع Shonda Rhimes و Debbie Allenلحضور الافتتاح الكبير لمركز Rhimes للفنون الاستعراضية.



ظهور جادا سميث

وبينما كانت الممثلة تقف إلى جانب أقرانها، بدت خالية من الهموم، ومتوهجة بابتسامة عريضة، مع رأسها الحليق المميز.

تم حظر ويل سميث من قبل الأكاديمية لمدة 10 سنوات بعد صفعته كريس روك على خشبة المسرح.



جادا



جادا سميث

ويبدو أن العواقب التى سيواجهها النجم العالمي ويل سميث لم تصل إلى ذروتها بعد، فبعد الصفعة التي وجهها لمقدم البرامج الكوميدي كريس روك في حفل الأوسكار، تغيرت الكثير من الأمور حول ويل سميث أهمها أن فيلم السيرة الذاتية الخاص به قد دخل في حالة من الفوضى بعد أن انسحبت منصتا نتفليكس وأبل + من حرب المزايدة علي إنتاج الفيلم وعرضه بعد جدل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحسب ما نشر موقع ديلي ميل زعم المطلعين أن المنصتين قد ألغوا عروضهم التنافسية على الفيلم الذي يدور حول حياة نجم هوليوود، استنادًا إلى سيرته الذاتية الأكثر مبيعًا Will.

ويأتي ذلك بعد أن سار ويل، 53 عامًا، على خشبة المسرح وصفع كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بعد أن سخر الممثل الكوميدي من قصة شعر زوجته جادا بينكيت سميث.

وقال مصدر لصحيفة The Sun: "لقد ألغت Netflix وApple + عروضهما بهدوء للحصول على سيرة ويل سميث وبدلاً من ذلك ستنقلان سيتعاقدون مع ممثلين ذات البشرة السمراء جدد."

وأضاف المصدر أن العمل مع ويل أصبح الآن عملاً محفوفًا بالمخاطر حيث تواجه أفلامه المقبلة أعقاب الفضيحة.