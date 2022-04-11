شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة أحمد: بمثل بقالى 10 سنين وقلقت من تجربة "الكبير أوى" ومكى كان يدعمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة الشابة رحمة أحمد فرج الأضواء خلال الأيام الماضية وتحديدًا منذ ظهورها في مسلسل "الكبير أوى 6" مع النجم أحمد مكي والذي يتم عرضه حصريًا على قناة ON ومنصة Watch It الرقمية، حيث تجسد رحمة شخصية "مربوحة" التي يتزوجها الكبير أوى بناء على رغبة عمته الكبيرة فتحت (سماء إبراهيم) من أجل رعاية أبنائه العترة وجوني.

وتحدثت رحمة أحمد مع الخليج 365 عن مشاركتها في العمل وكواليس اختيارها قائلة: "أنا بمثل من وأنا في مسرح الكلية منذ عام 2012، شاركت في العديد من المسرحيات، وكذلك برنامج حتى جاء صناع الكبير أوى لمشاهدة عرض مسرحي، وتم اختيارهم لي، وبعد انتظار سنوات جاءتني الفرصة في الكبير أوى، وهي خطوة مهمة أوي انها تكون من مسلسل كبير زي ده، ومقلق في نفس الوقت لان ده عمل له جماهيرية كبيرة".



رحمة احمد

وكشفت رحمة أحمد عن دور أحمد أمين في ترشحيها للمسلسل موضحة:" أحب أستاذ أحمد جداً، فهو فنان وإنسان، وعندما يؤمن بأحد يفضل يرشحه لو لقي فرصة مناسبة ليه وهو دايما كان داعم ليا بشكل كبير، لأنه دايما واقف جنبي ومفيش مرة لجأت له إلا وقف جنبي ويعمل كل اللى يقدر عليه، وأرى أنه السبب انى اشتغل في "الكبير أوى 6".

وأكدت رحمة أحمد أن اللقاء الأول الذي جمعها المخرج أحمد الجندي كان لطيف قائلة: قعدنا قرينا الورق واتكلمنا في تفاصيل شخصية مربوحة، وأما قعدت مع أحمد مكي وجدته لطيف جداً ومريح في التعامل فهو يسمع اللي عندك ويدعمني طوال التصوير، كما كنت كلما أشعر بالقلق يطمئنني، بالإضافة إلى أنه شخص زكى".



رحمة احمد

وأشارت رحمة أحمد إلى أن كواليس المسلسل كانت جميلة ولطيفة، وتطرقت إلى مشهد عرض الأزياء الذي قدمته أمام أحمد مكى بعد زواجهما في الأحداث: "المشهد كان حلو أوى وبيضحك جداً على الورق، وكان فيه مساحة للارتجال عشان كده طلعنا أفضل، فأنا أحب الكوميديا جداً ولو انها أصعب الفنون، وفى نفس الوقت أتمنى أن تتاج لى الفرصة لتقديم نفسي بلون مختلف عن الكوميديا.

رحمة أحمد تخرجت في كلية العلوم جامعة حلوان، وحصلت على ورشة نقابة المهن التمثيلية، وشاركت في العديد من المسرحيات، كما شاركت في برنامج أمين وشركاه بجزئيه، وشاهدها مخرج "الكبير أوى 6" أحمد الجندى، في إحدى المسرحيات التي قدمتها على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ثم تقابلا في أكثر من اجتماع خاص بالمسلسل ووقع الاختيار عليها.



رحمة أحمد فى الكبير اوى 6



الفنانة رحمة احمد من مسلسل الكبير اوى



رحمة احمد