شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يقدم شخصية ضابط المخابرات فى "الاختيار 3" بين الجدية وخفة الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم أحمد عز تجربة درامية جديدة فى شهر رمضان الجاري من خلال مسلسل "الاختيار 3 - القرار" الذي يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch It الرقمية، حيث يتواجد عز للمرة الثانية على التوالي في دراما رمضان لأول مرة منذ بداية مشواره، حيث اعتاد على تقديم مسلسل والغياب عامين أو أكثر حتى يعود مرة أخرى ويقدم مسلسل جديد.

ويجسد أحمد عز في "الاختيار 3" شخصية ضابط المخابرات العامة مروان العدوى المكلف بمأمورية التحري والسيطرة على أكبر شحنة أسلحة مقرر وصولها البلد من أجل تسليمها إلى الإرهابيين في سيناء، ويقدم عز شخصية الضابط بشكل مختلف في أحداث المسلسل، اذ يظهر خلال عمله بشكل جاد جداً في التعامل مع المأمورية، وفى نفس الوقت تجده خفيف الظل بعيداً عن العمل أو في فترة الراحة.

ويحرص أحمد عز دائماً في عماله على الاهتمام بالجانب الكوميدى الخفيف لاسيما وأنه يتمتع بخفة ظل يستخدمها بشكل سلس في أعماله، وظهر ذلك كثيراً في الأعمال التي قدمها سواء في السينما أو الدراما حتى وصل إلى الاختيار 3" فبرغم طبيعة عمل الشخصية وخطورة المأموريات التي يتعامل معها إلا أنه له العديد من المواقف الكوميدية مع أصدقائه وزملائه داخل وخارج العمل.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



احمد عز فى مسلسل الاختيار



احمد عز فى مشهد من الاختيار 3



احمد عز وميرنا نور الدين فى الاختيار 3



احمد عز فى الاختيار 3



النجم احمد عز