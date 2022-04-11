شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة عن مشهد غادة عادل وإدوارد في أحلام سعيدة: وقعوني من الضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج عمرو عرفة، بمشهد النجمين غادة عادل وإدوارد في الحلقة التاسعة من مسلسل "أحلام سعيدة"، لافتًا إلى أنه أثناء تصوير المشهد لم يتمالك نفسه الضحك، وغرد عمرو عرفة، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "المشهد ده أنا بحبه جدًا إدوارد وغادة وقعوني من الضحك وأنا بصورة شكرًا إيدي حبيبي"، ورد عليه إدوارد، قائلاً: "حبيبي شكرًا على كلامك الحلو في حقي بحبك جدًا".



إدوارد



عمرو عرفة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل أحلام سعيدة، على قناة on، الإفراج عن شقيق يسرا، صالح "عماد رشاد" في قضية قتله لصاحب الأرض التي اشتراها منه من خلال وسيط، وأيضا اتهامه بمحاولة قتل شقيقته، يسرا، حيث تنازلت الأخيرة عن البلاغ ضده فيما فقدت غادة عادل عريسا جديدا ويجسده إدوارد ويعمل أستاذا جامعيا ولكنه قال عنها إنها نكدية ورفض زواجها.

مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة كل من: يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاث سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.