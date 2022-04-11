شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لأكرم حسني: أنت جامد أوي والفنان يرد:أومال أنت تبقى إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نجم الكرة المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، بمسلسل "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسنى والذى يتم عرضه حصريًا على قناة dmc ومنصة watch it، حيث نشر أكرم حسني فيديو شاركه محمد صلاح معه على موقع إنستجرام، أثناء مشاهدته المسلسل معلقًا: "أنت جامد أوي أقسم بالله"، وتفاجأ أكرم حسني من رد فعل محمد صلاح، لينشر ستوري على حسابه الرسمي بإنستجرام يسأل جمهوره: "لما أصحى ألاقي فخر العرب بيتفرج عليا.. المفروض أعمل إيه؟"، كما علّق على محمد صلاح وكتب "أنا جامد!! أومال أنت تبقى إيه؟!!.



اكرم حسنى يعيد نشر استورى محمد صلاح عن مكتوب عليا

وشهدت الحلقة التاسعة من المسلسل طلب من روقة "أيتن عامر" بأن تقوم سلمى "هنادي مهنا" بتوصيلها إلى المنزل بعد أن تركها جلجل "أكرم حسني" أمام القسم، وانتقل جلجل لمقابلة بدوي "عمرو عبد الجليل" في مكتبه ووضعه بدوي في اختبار صعب ليعرف حقيقته، ويحاول جلجل التهرب لأنه لم يظهر له أي كلمات جديدة على يده، ويذكر جلجل بأنه أنقذه قبل التورط في عدد من الأزمات.

تذهب سلمي مع روقه إلى منزلها، وتجلس معها في وجود والدتها "عزة لبيب"، ثم تفتح معها حديثا حول علاقتها بجلجل وتستكشف ما مدى علاقتهما، ثم تفاجئها سلمى بسؤال عن جلجل، فتبلغها أنهم شبه مرتبطين وتؤكد والدتها الكلام، ثم تبدأ روقة ووالدتها في التعاطف مع سلمي بعد معرفة أنها يتيمة الأم.

يقوم جلجل بإبلاغ بدوي بشراء الشركة العالمية، ثم يكتشف بدوي أن مساعده هو الذي يخونه ويتعاون مع منافسه، ثم يقوم بدوي بإهداء جلجل ساعة هدية ثمنها 70 جنيها، فيرفض جلجل، وبقوم بدوي بعزومته على حفلة ضخمة في فيلته مساء اليوم، فيطلب جلجل أن يصطحب معه سلمى لحضور الحفلة، وعندما بتصل بسلمى لإبلاغها يفاجأ بأن روقة معها وترد على هاتفها وتصر على حضور الحفله معهم.



محمد صلاح لأكرم حسنى انتى جامد اقسم بالله

يذهب جلجل إلى الحفلة، وبرفقته روقة ويحاول أن يفهم سر غياب سلمى، لتفاجئه بالحضور في مظهر شيك وإطلالة جذابه تعجب بدوي، الذي يحاول إقناع جلجل بالتوغل وسط الحريم في الحفلة، ويطلب روقة للعمل معه في الشركة، ويحاول جلجل أن يبعدها لينفرد بالحديث مع سلمى التي تسأله عن حقيقة علاقته بروقة، فيشرح لها الوضع كاملاً مؤكدًا لها أنها مجرد ابنة خالته فقط ولا يوجد أي علاقة عاطفية بينهما.

يقوم بدوي بتعريف ضيوف الحفلة على جلجل، ثم ينسب الفضل في نجاح الشركات لنفسه، ويتجاهل جلجل، الذي يعود للحديث مع سلمى في اطار عاطفي كوميدي، فيقطع بدوي حديثهم ويطلب منه شراء جمعية خيرية للتهرب من الضرايب، فيبلغه جلجل ان يشتري جمعية (اخواتي) التي يمتلكها والد سلمى، ويتفاعل الحضور مع اغنية إخواتي.

يصحو جلجل من نومه في اليوم التالي، ليجد كلمات جديدة على يده، ثم يتصل بسلمي فيجدها ذهبت لمقابلة بدوي في مكتبه، ويستقبلها بدوي فيسرع جلجل للذهاب إلى مكتب بدوي، فيجد روقه تبلغه أنها ستذهب للعمل مع بدوي، فيصطحبها معه، في حين يحاول بدوي التلاعب بسلمي والتقرب منها في ظل غياب جلجل، الذي يرافق روقه في سيارته للذهاب إلى مكتب بدوي.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركةk media للمنتج كريم أبو ذكري.