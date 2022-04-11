شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر توافق على زواج رياض الخولى من أخرى لينجب الولد وعرفات يرفض درة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث كثيرة ومتلاحقة في مسلسل "جزيرة غمام" للكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج حسين المنباوى فقد كانت الحلقة "التاسعة" مليئة بالأحداث المهمة والمصيرية فقد قابل عرفات - أحمد أمين مجموعة من الصيادين يشكون قلة الرزق، فيطلب منهم إلقاء الشبك وهم مؤمنون بأن الله سيرزقهم، ويتغنون فرحًا بما يفعلون، وعندما ينفذون كلامه بالفعل يرزقون.

يتعرض يسري- محمد جمعة، للوم زوجته بسبب تركه للبيت وما تسمعه عنه بأنه يحل مشاكل نساء الجزيرة، وتقمن بزيارته في بيت الشيخ مدين، ولكن يأتي البطلان "محمود البزاوي" ليقنع مليحة "عايدة فهمي" بأنه قاتل "سندس" ابنة ابنتها ولكنها تكتشف انه برئ وتضع دم حفيدتها في رقبة عجمي.

رياض الخولي بعد سرقة مخزنه ومعرفته بالسارقين من خلال عرفات يجمع أهل الجزيرة ويطلب من كل الرجال الحضور غدا لمنزله ليعطيهم قمحا، فيهتفون باسمه ويهللون ، كما يكشف عجمي عن زواجه في السر من وفاء عامر وأنه لم يعلن طوال الفترة الماضية خوفا على مشاعر ابنته درة، كما يعرض على عرفات الزواج بابنته ولكنه يرفض ، ووفاء عامر توافق علي زواج العجمي بأخري من أجل خلفة الولد .

مسلسل "جزيرة غمام" يشارك فى بطولته بطولة طارق لطفي، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.