شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا ضيفة شرف الحلقة العاشرة فى مسلسل "مكتوب عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة فيدرا كضيفة شرف ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "مكتوب عليا" بطولة الفنان أكرم حسنى، والتى تعرض مساء اليوم الإثنين على قناة dmc، حيث تظهر من خلاله بشخصية شقيقة بدوي "عمرو عبد الجليل".

وقالت فيدرا عن مشاركتها في "مكتوب عليا"، تجمعني علاقة صداقة قوية مع صناع العمل بداية من المنتج كريم أبو ذكرى، وفور طرح الفكرة وافقت على الفور لثقتي في المحتوى الذي تقدمه الشركة في كل أعمالها، كما أن العمل حقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن وأتابع بنفسي ردود الأفعال، وظهوري ضيفة شرف في مسلسل ناجح وقوي وله جمهور كبير من كل الأعمار يضيف لي الكثير.





ويواصل المسلسل الكوميدي "مكتوب عليا" تقدمه وسط ماراثون دراما رمضان، وبعد مرور 10 أيام على السباق حصد المسلسل نسب مشاهدة كبيرة، إذ تقدم العمل ضمن قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it، وجاء ترتيب "مكتوب عليا" الثالث وسط قائمة المسلسلات المعروضة على المنصة الشهيرة.





المسلسل ظهر به حتى الآن عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنان صلاح عبدالله، ومحمد ممدوح تايسون، بالإضافة إلى حميد الشاعري وأمير طعيمة وتوما، وسيظهر خلال الحلقات القادمة عدد آخر من ضيوف الشرف .

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركةk media للمنتج كريم أبو ذكري.