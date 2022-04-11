شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يشكر طارق شوقى وزير التربية والتعليم بعد إشادته بـ"دايمًا عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إشادة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بمسلسل مصطفى شعبان "دايمًا عامر" كتب النجم مصطفى شعبان عبر صفحته على "فيس بوك" قائلاً: أتقدم بالشكر أنا وأسرة العمل للدكتور طارق شوقي، على إعجابه بـ مسلسل دايمًا عامر، رسالة الفن الأولى والأخيرة هى لمس الواقع المصري وتسليط الضوء عليه، وده اللي حاولنا نوصله في المسلسل.

كان وزير التعليم قد أشاد بمسلسل "دايمًا عامر" للفنان مصطفى شعبان، وقال في تصريحات له عبر إحدى جروبات التعليم، في تطبيق "واتس آب" إن المسلسل يتناول شئون التعليم المصري في إطار درامي.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.