شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثالث من The Mandalorian يأتى قبل نهاية العام الجارى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل The Mandalorian، عن عودة الموسم الثالث من السلسلة الشهيرة قبل نهاية العام الجاري، بعد توقف لعدة أشهر بسبب ازمة تفشي جائحة كورونا، والمقرر أن يطرح على منصة ديزني بلس.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة comic book، فإن الموسم الثالث من سلسلة الأكشن الشهيرة سيعود قبل نهاية العام الحالي، ونقل التقرير تصريحات للممثل جيانكارلو إسبوزيتو، الذي يعود دور موف جيديون في الموسم الثالث، الذي أكد طرح الموسم الجديد في صيف العام الجاري وأن المشاهدين لن يضطروا إلى الانتظار لنهاية العام لمشاهدة الموسم الثالث.





وقال إسبوزيتو: "ستحصلون عليه قريبًا، لدي القليل من الأشياء التي يجب القيام بها فيما يخص الموسم الثالث، ووضع بعض اللمسات الأخيرة على ما أفعله، لكنني أعتقد أنه سيكون في وقت ما هذا الصيف، لم يتم تحديد موعد بعد، ولكن قريبًا."

وسبق وأكد المنتج التنفيذي جون فافريو أن المسلسل الجديد الذي سيدور حول قصته الخاصة البعيدة عن المسلسل المشتق منه The Mandalorian، وليس الجزء الثالث من " The Mandalorian"، كما افترض الكثيرون عن طريق الخطأ سابقًا، وفقا لما نشر على موقع " variety ".