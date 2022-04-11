شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 9.. بليغ يتلقى اتصالا يكشف أول خيوط حادث شقيقيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مختلفة شهدتها الحلقة التاسعة من مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى ونور اللنبانية، حيث ذهب إحسان – عمرو مهدى إلى فريدة – هنا شيحة، وعنفها بسبب أن بليغ أبو الهنا ذهب إليه وأكد أنه سيعود إليها ويتزوجها، وأكد لها أن كذبت عليه وهو ما جعله يغضب بشدة.

وعندما تحدث جابر مع بليغ، أكد له أنه ارتكب خطأ في حق فريدة، وتسبب في خسارة فريدة لخطيبها، وهو الأمر الذى أعجب فريدة، وسألت والدتها عبير منير، هل بليغ ما زال يحبها، حيث أكد بليغ لجابر أنه شعر بضيق عندما علم أن فريدة ستتزوج.

وتلقى بليغ مكاملة من إحدى السيدات، وأكدت له أن شقيقيه توفا عمدًا في حادث سير، كما قال له إنها سترسل له مواصفات سائق الحادث وبياناته، ليرد عليها بليغ ويقول لها كيف يثق بها، فقالت له: متردش عليا لو كنت بكدب عليك.

خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.