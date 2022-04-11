"نجمة صراع العروش" تغير صورة بروفايل فيسبوك لميم "في رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

غيرت النجمة العالمية إيميليا كلارك، صورة بروفايل حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، لصورة الملحن عمرو مصطفى، صاحب الكوميك الشهير: "في رمضان"

ويبدو أن "كلارك" بطلة مسلسل "صراع العروش" تغازل المصريين للمرة الثانية، بعدما نشرت الأسبوع الماضي صورة تجمعها بالنجم المصري محمد صلاح.

وكانت القصة قد بدأت حينما نشرت "كلارك" صورة لها في أول أيام شهر رمضان الكريم، وعلق عدد من المصريين عليها بالكوميك الشهير للملحن عمرو مصطفى.

فقامت إيميليا كلارك بعدها بالتعليق بنفس الصورة قائلة: توقفوا عن إرسال هذا لي.

وبعدها عادت النجمة العالمية لتنشر صورتها مع النجم المصري محمد صلاح، وعلقت: مو صلاح.

وفوجئ الجمهور البوم بتغييرها صورة البروفايل الخاص لتصبح صورة الكوميك الأشهر خلال الفترة الماضية.