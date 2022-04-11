النجوم اللبنانيون حاضرون بقوة بإعلانات رمضان!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 4:35 مساءً

باتت مشاركة نجوم الغناء والتمثيل من مصر ولينان في الإعلانات التي تصور وتعرض في شهر رمضان المبارك أساسية وموضة رائجة في السنوات الأخيرة حتى أنها تفوقت على غناء شارات المسلسلات التي تعرض في الشهر الفضيل.

وفي هذا العام شارك عشرات النجوم في إعلانات كثيرة منها خاصة بشركات الإتصالات وأخرى بالعقارات وغيرهما. وقد بدا واضحا أن الفنانين اللبنانيين لهم حصة كبيرة من الإعلانات التي عرضت منذ بداية رمضان حتى اليوم.

وقد تميزت النجمة الذهبية نوال الزغبي بإعلان مستشفى سرطان الأطفال في مصر والأغنية التي أدتها الزغبي المليئة بالتفاؤل والأمل لهؤلاء الصغار الذين يحاربون مرض خبيث ولاقى هذا الإعلان نجاحا مميزا.

أما النجمة اليسا فهي شاركت مع مجموعة من النجوم ومنهم تامر حسني ويسرا وغيرهما.

بدوره وائل كفوري قدم إعلانا جميلا لاقى صدى واسعًا عند الجمهور المصري.

الممثلة كارمن بصيبص كان لها أيضا نصيب من الإعلانات وهي شاركت في واحد مميز جدا إلى جانب النجم المصري أحمد عز أثنى عليه الجمهور المصري.

وفي مكان آخر قدمت النجمة نادين نسيب نجيم إعلانا لشركة خليجية إتسم بالإنسانية وذكر الناس بإنفجار ٤ آب الذي أصيبت به نجيم وهذا الإعلان لامس قلوب المشاهدين في كل الوطن العربي وتفاعل معه الناس عبر كل مواقع التواصل الإجتماعي.

إذا الإعلانات التجارية باتت مصدر رزق جديد للنجوم حيث تصويرها يتم في يوم واحد ويجنون منها الملايين لكن في إطار آخر تحصد النجاح وتشجع الشركات الكبرى على إعتمادها في شهر رمضان المبارك كل عام.