مع اقتراب فصل الصيف.. إليكِ فوائد مكعبات الثلج على الوجه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

يبحث الجميع لمشاكل البشرة التي تورقهم ومنها حب الشباب والبثور التي تتعرض لها البشرة، ما تجعل الشخص يشعر بعدم الثقة، ويفضل كثيرون العلاجات الطبيعية والمنزلية.

ومن هذه العلاجات هي مكعبات الثلج، فاستخدامها يعتبر حل بسيط لتهدئة البشرة من الألم الذي تسببه الالتهابات وفي الوقت نفسه يساعد على حل العديد من مشكلات البشرة وفقاً لموقع ” STYLECRAZE”، ومن فوائد هذه المكعبات:

يقلل من تورم البشرة:

إن الثلج يعطى تأثير مخدر على وجهك عند استخدامه عند حب الشباب والبثور، فهو يقلل الالتهاب ويبطئ تدفق الدم في الوجه مما يمنح راحة سريعة للبشرة.

يقلص مسام البشرة

حب الشباب السبب الرئيسي لظهوره هو انسداد مسام الجلد، واستخدام الماء المثلج على البشرة في شد مسام الجلد حتى لا تسدها البكتريا، لتشعري بالراحة.

وقبل البدء في خطوة وضع الثلج على البشرة عليك معرفة كيفية استخدامه أولا لأن الثلج ممكن أن يهيج البشرة إذا لم تستخدم بالشكل الصحيح، فيما يلى بعض هذه الطرق الأمنة:

طريقة وضع مكعبات الثلج على حب الشباب والبثور

1 -اصنعي كيس ثلج

أهم خطوة عدم وضع الثلج مباشرة على البشرة، بل لفي مكعب الثلج بمنشفة أو قطعة قماش قطن وافركيها على المنطقة المراد الاهتمام بها لمدة 10 دقائق ثم أريحي البشرة 5 دقائق، ثم كرري الخطوة مرة أخرى، وينبغي عدم وضع الثلج على البشرة أكثر من 20 دقيقة.

2 -ضعي الثلج في نظام العناية بالبشرة

إذا كان حب الشباب بسيط وليس بالشكل المقلق، استخدمي الماء البارد فقط على البشرة يومياً صباحاً ومساءً لتنظيف البشرة والحفاظ عليها.

3 -مسح الوجه

يمكن تحضير مكعب ثلج بأكثر من عنصر مكون من بضع قطرات من عصير اليمون وعصير الطماطم مع الماء وتجميدها ومسح البشرة بها، وممكن تغير العناصر بإضافة الشاي الأخضر وتجميده وفرك الوجه به.

4 -اغمسي بشرتك في الماء

تستطيعي أن تصنعي حمام لبشرتك عن طريق إضافة مكعبات ثلج لوعاء وإضافة الليمون والخيار للماء وغمس الوجه ثواني مع تكرار العملية لمدة دقيقتين.