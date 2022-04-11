اجراءات قانونية لوقف عرض مسلسل مصري.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ ساعتين

وأصدر مكتب المحامي المصري كمال شعيب، بيانا يعلن فيه أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من شركة أورنجسكوير للبدل والملابس الجاهزة، ضد الشركة المنتجة لمسلسل سوتس، واتهامها بعدم سداد ثمن الملابس التي حصلت عليها، والتي يرتديها نجوم العمل ضمن أحداث المسلسل.

وأعلن المكتب بصفته المستشار القانونى لشركة أورنجسكوير الرائدة في تجارة البدل والملابس الرجالى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة تي فيجين للإنتاج الإعلامي والتي يمثلها السيد طارق الجناينى منتج مسلسل “سوتس بالعربي” حيث حصلت تلك الشركة على كامل ملابس وبدل نجوم فريق عمل مسلسل “سوتس بالعربي” المذاع حاليا على قناة “سى بى سي”، وذلك دون سداد ثمن تلك الملابس والبدل والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 2 مليون و700 ألف جنيه مصري تقريبا، وأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية، ضد ممثل الشركة سالفة الذكر فضلا عن تحديد أقرب جلسة لنظر دعوى وقف عرض المسلسل حتى حصول شركة أورنجسكوير على كامل حقوقها، عن استغلال منتجاتها دون دفع ثمنها..