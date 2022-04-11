كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 03:57 مساءً - احتفل ” بروكلين بيكهام ” نجل نجم كرة القدم الإنجليزية ” ديفيد بيكهام ” أول أمس السبت بزواجه من الممثلة الأمريكية ” نيكولا بيلتز ” .
وشارك بروكلين بيكهام متابعيه عبر حسابه على تطبيق إنستجرام الصورة الأولى من حفل زفافه والتي ظهر بها برفقة زوجته ممسكا بيدها .. وكتب في تعليقه عليها : ” السيد والسيدة بيلتز بيكهام ” .
وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تفاصيل حفل الزفاف الذي بلغت تكلفته 103 مليون دولار وأقيم بمنزل والد العروس الملياردير ” نيلسون بيلتز ” بولاية فلوريدا .
وأشارت الصحيفة إلى أن زواج بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز تم وفقا للطقوس اليهودية التقليدية حيث تلا الثنائي عهود الزواج .. ويرجع ذلك إلى تراث بيلتز وبيكهام اليهودي .
حيث أن والد العروس يهوديا ونشأت في منزل يهودي كما أن بروكلين له جذور يهودية من خلال جد أبي ديفيد لأمه ولذلك تقرر أن يعقد الزوجان قرآنهما في حفل ديني .
وشهد حفل زفاف بروكلين ونيكولا حضور عدد من النجوم جاء من بينهم : الممثلة ” إيفا لونجوريا ” وعارضة الأزياء ” جيجي حديد ” والشيف الشهير ” جوردون رامزي ” وبطلة كرة المضرب ” سيرينا ويليامز ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نجل ديفيد بيكهام يحتفل بزواجه من نيكولا بيلتز في حفل فخم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.