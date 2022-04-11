نجل ديفيد بيكهام يحتفل بزواجه من نيكولا بيلتز في حفل فخم

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 03:57 مساءً - احتفل ” بروكلين بيكهام ” نجل نجم كرة القدم الإنجليزية ” ديفيد بيكهام ” أول أمس السبت بزواجه من الممثلة الأمريكية ” نيكولا بيلتز ” .

وشارك بروكلين بيكهام متابعيه عبر حسابه على تطبيق إنستجرام الصورة الأولى من حفل زفافه والتي ظهر بها برفقة زوجته ممسكا بيدها .. وكتب في تعليقه عليها : ” السيد والسيدة بيلتز بيكهام ” .

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تفاصيل حفل الزفاف الذي بلغت تكلفته 103 مليون دولار وأقيم بمنزل والد العروس الملياردير ” نيلسون بيلتز ” بولاية فلوريدا .

وأشارت الصحيفة إلى أن زواج بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز تم وفقا للطقوس اليهودية التقليدية حيث تلا الثنائي عهود الزواج .. ويرجع ذلك إلى تراث بيلتز وبيكهام اليهودي .

حيث أن والد العروس يهوديا ونشأت في منزل يهودي كما أن بروكلين له جذور يهودية من خلال جد أبي ديفيد لأمه ولذلك تقرر أن يعقد الزوجان قرآنهما في حفل ديني .

وشهد حفل زفاف بروكلين ونيكولا حضور عدد من النجوم جاء من بينهم : الممثلة ” إيفا لونجوريا ” وعارضة الأزياء ” جيجي حديد ” والشيف الشهير ” جوردون رامزي ” وبطلة كرة المضرب ” سيرينا ويليامز ” .