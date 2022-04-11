شكرا لقرائتكم خبر عن تصغره بـ32 عامًا.. نيكولاس كيج برفقة زوجته الحامل بالعرض الخاص لفيلمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر النجم العالمي نيكولاس كيج الحائز على جائزة الأوسكار برفقة زوجته الحامل ريكو شيباتا العرض الخاص لفيلمه الجديد The Unbearable Weight Of Massive Talent في مدينة نيويورك، وحسب الديلي ميل ارتدي كيج البالغ من العمر 58 عامًا في العرض الخاص الذي أقيم في Regal Essex Crossing ، بدلة سوداء لامعة من القماش المخملى وأحذية لوفر جلدية.



نيكولاس وزجتة الحامل



نيكولاس كيج برفقة زوجته في عرض فيلمه



نيكولاس وزوجته

كما بدت زوجته الحامل البالغة من العمر 26 عامًا ، والتي تزوجها في Wynn Casino and Hotel في لاس فيجاس العام الماضي، جميلة في فستان مستوحى من الكيمونو مزين بالورود مع خطوط أرجوانية.

وظهر الزوجان في حالة معنوية عالية حيث استمتعا بقضاء ليلة ممتعة في الخارج بعد أشهر فقط من تأكيدهم أنهم يتوقعان طفلهما الأول معًا، ففي يناير الماضي ، أخبر ممثليهم موقع مجلة People أن الزوجين "مبتهجان '' بشأن طفلهما الصغير القادم في الطريق.

وكانت قد كشفت عدة تقارير أجنبية، عن مفاجأة ينتظرها النجم العالمي نيكولاس كيج، تزامنًا مع احتفالات بعيد ميلاده واتم عامه الـ58، حيث ينتظر نجم الأكشن الشهير مولوده الأول من زوجته اليابانية ريكو شيباتا، بعد إعلان زواجهما في فبراير 2021 في حفل أقيم في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الـ CNN، فإن المتحدث باسم النجم العالمي الحائز على جائزة الاوسكار، أكد أن كيج ينتظر مولوده الأول من زوجته اليابانية التي تصغره بحوالي 32 عامًا، فهي تبلغ من العمر 26 عامًا وهو يبلغ من العمر 58 عامًا.