شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان فاتن حمامة السينمائي بباريس يعلن عن جدول عروض أفلام الدورة الـ9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي برئاسة المنتجة ماجي أنور عن جدول عروض دورته التاسعة والمقامة في فرنسا خلال الفترة من 25 مايو حتى 27 من نفس الشهر، وماجي أنور رئيسة المهرجان أنها سعيدة بكل الأفلام المشاركة بالمهرجان وان الأعمال أختيرت بعناية جدًا ومتأكده أن المنافسة بينهم ستكون قوية جدًا".

وأوضحت ماجي: "هذا العام سيكون هناك تذاكر مخصصه للطلبه، بأسعار مخفظة بالإضافة إلي مسابقة خاصة بالمصريين بالخارج وسيعرض في النهاية الفيلم للفائز بالمهرجان".



افلام مهرجان فاتن حمامة السينمائى

وأعلن مهرحان فاتن حمامة السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة التاسعة حيث يضم المهرجان هذا العام كلاً من الكاتب والمنتج الانجليزي الكبير Leon buttler، والكاتبة الأمريكية Jennifer Philips، ومدير التصوير المصري الكبير محسن أحمد، والمخرجة Carole Grigy" التي تعد من اهم المخرجات الرواد في التلفزيون الفرنسي.

وقررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي قيام الدورة التاسعة من المهرجان في شهر مايو المقبل بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة، عهلى أن يتم عرض أفلام المسابقة وأفلام البانوراما بإحدي سينمات باريس، كما قررت إدارة المهرجان أن يكون العرض في باريس مختلفا عن لندن، حيث ستقام لأول مرة احتفالية باسم "الإله حتحور".

احتفالية الإله حتحور وهو إله فرعوني يرمز إلى الحب و الموسيقى، يتم تقديمها من ضمن فعاليات المهرجان لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة خاصة بالعالم العربي ويقدم الأداء الغنائي والموسيقي احد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصة المصري والعربي للتأكيد على أن الإبداع الفني مازال مستمرا وأن الماضي يسلم الحاضر.

مهرجان"فاتن حمامة" هو اول مهرجان مصري عالمي يقام خارج الشرق الأوسط، وتحرص أميرات و أمراء من العائله الملكيه البريطانية على حضور فعالياته ودعمه.