شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان "وولفرين" يحتفل بعيد زواجه الـ26 برسالة وصورة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم العالمي هيو جاكمان، الشهير بشخصية "وولفرين" في سلسلة أفلام Xmen الشهيرة، بعيد زواجه الـ26، حيث نشر صورة مع زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهما يحتضنان بعضهما البعض على ضفاف أحد الشواطئ، وكتب: "أحتفل اليوم بمرور 26 عامًا على زواجي من زوجتي، كل يوم مليء بالكثير من الضحك والفرح، تضيئين حياتي، أنا أحبك من كل قلبي".

وكان اكثر ظهور هيو جاكمان، خلال الفترة الأخيرة، فى تقديم واجب العزاء ونعي المشاهير، حيث كان اخر بوست له منذ عدة اسابيع، لتقديم واجب العزاء فى النجم العالمي السير سيدني بواتييه، الذى رحل عن عمر يناهز الـ 94 عاما، حيث نشر صورة تجمعه مع الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها برفقه النجم العالمي جون ترافولتا والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، وكتب قائلاً: "لطيف وذكي، ورجل محبوب".



هيو جاكمان وزوجته

كما سبق وودع النجم الأسترالي ديفيد جولبيليل، الذى رحل عن عالمنا منذ عدة اشهر، عن عمر يناهز الـ 72 عامًا، حيث نشر صورة تجمعهما من إحدى مشاركتهما السينمائية عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب جاكمان على الصورة: "شارك جميع الأستراليين، والعالم أجمع، في الحداد على فقدان ديفيد جولبيليل، كان من أعظم امتيازات حياتي العمل مع ديفيد في فيلم أستراليا، مساهمته في الفيلم لا حصر لها، من ضحكته اللطيفة إلى ذلك اللمعان المؤذي في عينه والراحة السهلة أمام الكاميرا، إنسانيته لا يمكن تعويضها".