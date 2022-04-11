شكرا لقرائتكم خبر عن قعدة مسلسلات يرصد 7 تريندات أبرزها نكد نيللي كريم وكوميديا مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد برنامج "قعدة مسلسلات" الذي يقدمه الزميلان جمال عبد الناصر ولميس محمد، 7 تريندات فنية لمسلسلات وشخصيات منها مثلا مسلسل " فاتن أمل حربي" وكمية النكد التي تصدرها الفنانة نيللي كريم للمشاهدين من خلال الشخصية التي تقدمها وما تواجهه من معاناة مع زوجها.

كما تحدث الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر عن مسلسل "دايمًا عامر" للنجم مصطفى شعبان الذي يتناول قضية مهمة جدًا وهي قضية التعليم ومشاكله، وما يحدثه من تأثير علي الأسرة المصرية، كما أشار لكوميديا الموقف الذي كتبت به أحداث المسلسل، وأكد أنها كانت عامل من عوامل نجاح العمل لأن العمل الكوميدي الذي يعتمد علي افيهات فقط لا يعيش ولا يستمر ولكن العمل القائم علي صناعة موقف كوميدي يستمر ويبقي .



قعدة مسلسلات

كما تحدثت الكاتبة لميس محمد عن مسلسل "الاختيار 3" وتصدر اسم الإرهابي الإخواني صفوت حجازي "تريند جوجل"، بعدما كشف المسلسل عن تورطه في عملية تهريب أسلحة كبرى الى داخل مصر عن طريق قناة السويس، ونجاح رجال جهاز المخابرات العامة في رصده.

برنامج " قعدة مسلسلات " إنتاج تليفزيون الخليج 365، ويرصد كل ما يحدث علي الساحة الفنية خلال شهر رمضان ومتابعة لكل المسلسلات والنجوم ، كما يستضيف بعض النجوم المشاركين في المسلسلات .