داعية إسلامي يثير الجدل بتعليقه على إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 02:43 مساءً - أثار الداعية الإسلامي الدكتور ” مبروك عطية ” جدلا بين المتابعين بعد تعليقه على إعلان الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” الجديد لإحدى شركات الاتصالات والذي تم عرضه مع بداية شهر رمضان وشاركها به الفنان ” كريم محمود عبد العزيز ” .

فنشر مبروك عطية مقطع فيديو عبر قناته على موقع يوتيوب تحت عنوان (برافو ياسمين عبد العزيز) تحدث من خلاله عن تأثير إعلان ياسمين عبد العزيز على الجمهور .

وذلك بعد أن علقت سيدة في منشور لها : ” منها لله ياسمين عبد العزيز .. خلتني كل لما أسلم على حد أقوله إزيك يا ” .. وهي الجملة الشهيرة بالإعلان والتي رددتها ياسمين عبد العزيز .

وقال مبروك عطية في تعليقه على ذلك : ” أقول لياسمين عبد العزيز برافو لأنها أثرت في الناس ” .

وجاءت ردود أفعال المتابعين في تعليقاتهم على الفيديو متباينة فالبعض أشاد بحديثه والفكرة من مقطع الفيديو .. والبعض الآخر انتقد عنوان الفيديو مشيرا إلى أن الهدف منه هو زيادة المشاهدات وليس للإشادة بياسمين عبد العزيز .