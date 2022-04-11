والدة صابرين تخطف الأنظار في ظهور نادر على السوشيال ميديا؛ نُسخة من إبنتها – لن تصدقوا الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 02:43 مساءً - عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات، وبالتحديد فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التي دائماً ما يحرصن على إبقاءها بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن، خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات مصريات وعرب يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

وهذا ما حدث مع الفنانة المصرية “صابرين” حين قامت بنشر صورة نادرة لها تجمعها بوالدتها، هنئتها من خلالها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام».

وأرفقت الفنانة صابرين صورتها مع والدتها بالتعيق قائلة: “كل سنه وانتي حياتي وانتي روحي وانتي أمي وبنتي وأختي وصديقتي كل سنه وأنا تحت رجليكي ياماما ياياما ياماتي سلامتي احتراماتي قبلاتي”.

صابرين تكشف حقيقة طلاقها بعد سفر زوجها لمدة عام خارج البلاد

من ناحية أخرى، تلقت صابرين سؤال مباشرًا من شيخ العرافين خلال إستضافتها في “برنامج العرافة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، حول سبب اخفاء خبر طلاقها وابتعاد زوجها عنها لمدة عام كامل غادر فيه البلاد واستقر في أمريكا.

وردت صابرين قائلة: معقولة هكون مطلقة وأشكر فيه، طارق كان عنده شغل سنة، موجهة حديثها إلى بسمة وهبة: تفتكري اتجوز عليا، أنا أتساب يا بسمة، أنا واثقة في طارق وهو واثق فيا إحنا متفقين لو مش عاوزين نكمل نعترف لبعض.

سألتها بسمة وهبة: زوجك ميسور الحال عاجز ياخد طيارة ويشوفك أنت والولاد لترد صابرين: كان المفروض يعمل فحوصات على صحته وكان تعبان شوية، ولم أستطع الذهاب له بسبب أزمة كورونا ودراسة أولادي، وكذلك انشغالي بالتصوير.

صابرين تعلق على إهانتها في برنامج «رامز موفي ستار»

من ناحية أخرى، ردت صابرين على الانتقادات التي وجهت لها بعد ظهورها في برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه النجم رامز جلال، بسبب تعليقاته الساخرة منها قالت صابرين: “يعني إيه قبلت كل التجاوزات من أجل الفلوس؟ إحنا مش بنسمع اللي بيقوله، وقعدت أقوله متذيعش.

وتابعت:” شاركت في (رامز قلب الأسد)، والأسود كانت بتاعة بنت خالتي فاتن الحلو، وكان أخويا معايا، وكل سنة كان بيبعتلي كنت بفقسها وبعرف، لكن المرة دي اتاخدت خوانة متقالش رامز خالص، لكن اتقال فاندام، وكنت مبسوطة جدًا، إني هعمل حاجة عالمية زي دي”.

وأضافت: “رامز قال عني كوكب شرق التمثيل وأم كلثوم التمثيل، وشكرًا، وأنا قابلة كلامه رامز جلال لم يقم بإهانتي ولم يقل أي شيء يدين صابرين قدام عيالي، قال كلام حقيقي، إني سيبت الفن وطبخت وإني زوجة وتخنت، مجابش سيرة جوزي ولا أولادي، وأنا موافقة، وضحكت واتبسطت،

رامز صديق ومتشاف، وأول حلقة عملت صدى واسع”. وقد دخلت صابرين في نوبة بكاء فور اكتشافها المقلب، وضربت رامز جلال، بسبب ما تعرضت له، من خوف خلال أحداث الحلقة وقالت صابرين لـرامز: “فاندام مين امشي من وشي، مش عاوزاك تغلط فيا وأنت بتقدمني”، ليرد عليها: “محصلش أنا علقت بس على البنطلون”.

يُذكر أن صابرين تغيبت عن موسم دراما رمضان 2022 الحالي وكان آخر عمل شاركت فيه هو “مسلسل الحلم“.

مسلسل “الحلم” من بطولة صابرين، ومحمد رياض، نضال الشافعي، وكمال أبو رية، أنوشكا، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج حسني صالح.

نورت