كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 02:43 مساءً - حل الفنان المصري ” محمد نجاتي ” ضيفا ببرنامج كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر وتقدمه الإعلامية ” ياسمين عز ” .
وخلال اللقاء كشف محمد نجاتي عن أنه كان مرشحا لدور الفنان ” مصطفى شعبان ” الذي قدمه بمسلسل عائلة الحاج متولي إلا أنه اعتذر عنه .
وأكد محمد نجاتي على أن مصطفى شعبان قدم الشخصية بشكل جميل للغاية مشيرا إلى أن اعتذاره عن العمل جاء بسبب تعاقده على شخصية (محمود المراكيبي) بمسلسل حديث الصباح والمساء .
وأضاف : ” الدور ده بالنسبالي كان مهم جدا وكان فيه مراحل سنية، المفروض إن أنا أكبر في السن أثناء العمل الدرامي وكان يتطلب مني إن أنا أتخن علشان أقدر أقدم الدور في المرحلة العمرية الكبيرة ” .
وتابع محمد نجاتي : ” أنا مش بعرف أوي اشتغل عملين مع بعض .. أكيد حاجة هتاخد من حاجة والتركيز هيقل والعملين هيتظلموا .. ومسلسل حديث الصباح والمساء عايش لغاية دلوقتي واختياري كان صائب ومندمتش على الحاج متولي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هذا الفنان كان مرشحا لدور ” مصطفى شعبان ” في مسلسل عائلة الحاج متولي واعتذر عنه .. تعرف عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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