” حواجبك مثيرة ” .. فنانة مصرية شهيرة تكشف عن طردها من العمل بإحدى القنوات

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 02:43 مساءً - كشفت الفنانة ” صابرين ” خلال استضافتها ببرنامج العرافة مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” عن أنها تم فسخ التعاقد منها وطردها من إحدى القنوات لسبب صادم وهو (حاجبيها) .

فأشارت صابرين إلى أنه في فترة ارتدائها للحجاب عرض عليها تقديم برنامج على إحدى القنوات التي لم تكشف عن إسمها وتم التعاقد على البرنامج .

إلا أنها فوجئت بعد ذلك بخطاب مرسل لها يتضمن فسخ تعاقدها مع القناة والسبب في ذلك أن (حواجبها مثيرة) على حد قولها .

وعلقت صابرين على ذلك قائلة : ” كان طبعا فيه أدمغة مش مظبوطة .. وهما اللي مشوني بكل فخر وطردوني من المحطة .. تخيلي يقولولك معلش مش هتكملي معانا بسبب حواجب حضرتك ” .

وأضافت : ” أنا الجملة دي خلتني مينفعش أشتغل مع دول تاني .. يعني مدى الفكر ده لأ إحنا بنهزر ” .

وأكدت صابرين إلى أن توجهها للعمل بهذه القناة جاء بسبب ظروف كانت تمر بها في هذه الفترة وأنها ندمت على اتخاذها لتلك الخطوة واصفة إياها ب ( الغلطة) مستعينة بأغنية غلطة للفنان ” هاني شاكر ” .