كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 02:43 مساءً - كشفت الفنانة ” صابرين ” خلال استضافتها ببرنامج العرافة مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” عن أنها تم فسخ التعاقد منها وطردها من إحدى القنوات لسبب صادم وهو (حاجبيها) .
فأشارت صابرين إلى أنه في فترة ارتدائها للحجاب عرض عليها تقديم برنامج على إحدى القنوات التي لم تكشف عن إسمها وتم التعاقد على البرنامج .
إلا أنها فوجئت بعد ذلك بخطاب مرسل لها يتضمن فسخ تعاقدها مع القناة والسبب في ذلك أن (حواجبها مثيرة) على حد قولها .
وعلقت صابرين على ذلك قائلة : ” كان طبعا فيه أدمغة مش مظبوطة .. وهما اللي مشوني بكل فخر وطردوني من المحطة .. تخيلي يقولولك معلش مش هتكملي معانا بسبب حواجب حضرتك ” .
وأضافت : ” أنا الجملة دي خلتني مينفعش أشتغل مع دول تاني .. يعني مدى الفكر ده لأ إحنا بنهزر ” .
وأكدت صابرين إلى أن توجهها للعمل بهذه القناة جاء بسبب ظروف كانت تمر بها في هذه الفترة وأنها ندمت على اتخاذها لتلك الخطوة واصفة إياها ب ( الغلطة) مستعينة بأغنية غلطة للفنان ” هاني شاكر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” حواجبك مثيرة ” .. فنانة مصرية شهيرة تكشف عن طردها من العمل بإحدى القنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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