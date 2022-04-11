نوال الزغبي تكشف سرا جديدا وتتحدث عن علاقتها بابنتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 4 دقائق

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إن أجواء شهر رمضان المبارك في مصر مميزة ومختلفة عن بقية الدول.

وحرصت نوال الزغبي على حضور إبنتها “تيا” إلى مصر للاستمتاع بشهر رمضان والأجواء العائلية في شوارع المحروسة.

وأكدت نوال الزغبي خلال لقاء على قناة MBC 1 في برنامج “ليالي رمضان” أن فترة المراهقة التي مرت بها ابنتها كانت صعبة جدا “أما الآن فأصبحا صديقتان وتأخذ رأيها بكل الأمور والعكس”.

وأوضحت نوال أن عائلتها أولوية بالنسبة لها، وأهم من الفن والعمل، حتى أنها ابتعدت لفترة عن الفن للاهتمام بابنتها ولتكون إلى جانب عائلتها، مضيفة: “وعندما شعرت أنني قطعت هذه المرحلة، انطلقت مجددا”.

أول ظهور لابنة نوال الزغبي

وحلت تيا الديب، ابنة الفنانة نوال الزغبي معها في البرنامج، وتحدثت عن علاقتها بوالدتها في أول ظهور إعلامي لها معها.

وقالت تيا إنها في كل حياتها فخورة بوالدتها ولم تزعجها شهرة والدتها، واعتادت وكبرت على أن والدتها فنانة شهيرة، وأنها كانت تحضر مع والدتها كواليس الحفلات وكانت سعيدة بنجاح والدتها.

نوال الزغبي والتمثيل

وكشفت نوال الزغبي في لقائها عن سر جديد حول تفكيرها بالتمثيل، وقالت إنها كان من المفترض أن تظهر لأول مرة في حلقات مسلسل “للموت 2” مع الفنانة ماغي بو غصن، واتفقت معها على الظهور كضيفة شرف في حلقتين، وأعجبت جداً بدورها ومشاركتها في المسلسل، لكنها ترددت كثيراً في اللحلظات الأخيرة وانشغلت.

وأضافت مازحة أنها كانت تخشى أن تفضح صديقتها ماغي بو غصن لأنها لا تجيد التمثيل.

وأشادت نوال الزغبي بماغي أبو غصن وموهبتها ووصفتها بأختها، وقالت إنها لا تستبعد دخول مجال التمثيل، وفي حال فعلها ذلك فستختار الفنان أحمد زاهر للمشاركة في العمل، لأنها تحبه كثيراً وتعتبره ممثلها المفضل وتتابع جميع أعماله، حتى أنها تشاهد أحياناً أعمالاً يشارك بها وتنتظر مشاهده فقط ولا تشاهد المشاهد الأخرى.

وأشارت إلى أنها في حال مشاركتها كممثلة فهي تفضل أن يكون العمل حول الموضة.