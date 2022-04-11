ضغطت على الزر الخطأ.. “صدفة” تكسب أمريكية 10 ملايين دولار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

في واقعة أغرب من الخيال، فازت أمريكية من ولاية كاليفورنيا بـ10 ملايين دولار بعد الضغط على الزر الخطأ في آلة بيع اليانصيب لدى اصطدامها بأحد الأشخاص.

ولعبت الصدفة دورها بشراء لاكويدرا إدواردز التذكرة الخطأ من اليانصيب بعد أن اصطدم شخص غريب بها، وفقاً لموقع “بيزنيس إنسايدر” الأمريكي.

وقال مسؤولون إن إحدى لاعبات يانصيب كاليفورنيا فازت بالملايين بعد أن اصطدم بها “شخص وقح”، مما جعلها تضغط على الزر الخطأ في آلة البيع للحصول على “تذكرة لم تكن تنوي شراؤها”.

وأوضح يانصيب كاليفورنيا في بيان صحفي أن إدواردز كانت في سوبر ماركت في مقاطعة لوس أنجلوس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما أدخلت 40 دولاراً في آلة اليانصيب.



ووفقاً للبيان الصحفي، اصطدمت إدواردز بشخص غريب، ما دفعها لاختيار تذكرة “سكراتشرز 200X” بقيمة 30 دولاراً عن طريق الخطأ وتركها “غاضبة”.

وعندما عادت إدواردز إلى سيارتها بدأت في خدش التذكرة واكتشفت أنها ربحت 10 ملايين دولار.

وقالت إدواردز في بيان صحفي: “لم أصدق ذلك حقاً في البداية، لكنني انطلقت في طريقي وظللت أنظر إلى التذكرة، وكدت اصطدم بسيارتي، فتوقفت، ونظرت إليها مراراً وتكراراً، وقمت بمسحها ضوئياً باستخدام تطبيق (California Lottery mobile) الخاص بي، وظللت أفكر في أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحاً”.

أضافت إدواردز، وفقاً للبيان الصحفي: “ما زلت في حالة صدمة، كل ما أتذكره عندما اكتشفت كم فزت للتو هو (أنا ثرية!)”.

وذكر البيان الصحفي أن إدواردز تخطط لبدء مؤسسة غير ربحية وشراء منزل بثروتها الجديدة.

كما صرح مسؤولون بأن السوبر ماركت الذي اشترت منه تذكرتها حصل على مكافأة قدرها 500 ألف دولار.