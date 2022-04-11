افتتاح أنحف ناطحة سحاب في العالم بـ”نيويورك”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 1:00 مساءً

تم افتتاح أطول مبنى في العالم، ويُعرف باسم برج “شتاينواي” Steinway ، أو “111 West 57th Street”، ويقع في حي المليارديرات بـ مدينة مانهاتن الامريكية، ليصبح أنحف ناطحة سحاب في العالم، حيث يبلغ ارتفاع المبنى 84 طابقاً ويبلغ عرضه 17.5 متراً فقط ويبلغ ارتفاعه 1428 قدماً.

يبلغ عرض برج “Steinway 17.5” متراً فقط ويبلغ ارتفاعه 435 متراً، تقدم ناطحة السحاب “uber-luxe 60” شقة، بتكلفة تبدأ من 7.75 مليون دولا،وذلك حسب ما ذكره موقع “firstpost”.

ووصف جريج باسكاريلي مدير شركة “SHoP Architects”، المبنى بأنه “مشروع ذو أبعاد غير عادية وعظمة ملحمية”، وذلك حسب ما ذكرت شبكة “CNN”، وفتح برج “STEINWAY” أبوابه أمام الراغبين في السكن والإقامة في واحد من أغرب وأفخم المباني في العالم وسط مدينة مانهاتن الأمريكية، والذي يعد أنحف ناطحة سحاب في العالم يبلغ ارتفاعها 1428 قدماً وعرضه 57.4 قدماً.

يعد البرج السكني الفخم أيضاً ثالث أطول مبنى في نصف الكرة الغربي بعد مركز التجارة العالمي” 1.776 قدماً” وبرج سنترال بارك “1.550 قدماً”، وضم ناطحة السحاب 84 طابقاً و60 شقة بداخلها مع ما لا يزيد عن مسكن واحد في كل طابق.

العقارات ليست رخيصة في أي مكان في العالم، وتشتهر مانهاتن بالعقارات باهظة الثمن بشكل لا يصدق، ومع ذلك فإن شقق Steinway Tower تستحق الأموال.