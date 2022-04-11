ميكانيكي يعثر على قطع فنية قيمة في حظيرة مهجورة.. فيديو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 01:09 مساءً - عثر ميكانيكي من ولاية كونيتيكت على عشرات القطع الفنية المهجورة لفرانسيس هاينز فنان اشتهر باسم “غلاف نيويورك”، في حظيرة قبل خمس سنوات تبلغ قيمتها بملايين الدولارات.

في سبتمبر 2017 تلقى جاريد ويبل 40 عاماً من Waterbury، مكالمة هاتفية من صديقه المقاول جورج مارتن “47 عاماً”، من “Naugatuck” حول اللوحات الكبيرة مع قطع غيار السيارات المطلية الموجودة داخل حظيرة Hines المهجورة، حيث اعتقد أن الميكانيكي قد يعجبه قِطَع.

في اليوم التالي ذهب ويبل إلى سلة المهملات حيث يتم تخزين مئات الأعمال الفنية، مغطاة بالتراب وملفوفة بالبلاستيك لتفقد القطع وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يقول ويبل لموقع “CT INSIDER” : “لقد بدأت البحث على الفور، لقد أخرجتها من حاوية القمامة هذه ووقعت في حبها لقد قمت بالاتصال به”.

كتب على موقعه على الإنترنت : “كوني جامعاً للأشياء القديمة خاصةً أي شيء متعلق بهارلي ديفيدسون أو السيارات، كنت مفتوناً جداً بما قد أجده”.

استمر رجل “Waterbury” في قضاء أربع سنوات في البحث عن الفنان هاينز، الذي توفي في عام 2016 وكان مشهوراً بلف بعض المباني الشهيرة في مدينة نيويورك بما في ذلك “Washington Square Arch” في “Greenwich Village” في عام 1980 على مساحة 8000 ياردة من اللون الأبيض الياف البوليستر كما اشتهر بلوحاته المغلفة ومنحوتاته ومشاريعه الفنية العامة.

قرر أمين فني أن القطع تساوي مجتمعة “الملايين”، وقدر أمين المعرض بيتر هاستينجز فالك أن القطع “الملفوفة” القماش المغطى بنفس القماش المشدود مثل القوس يمكن بيعها بحوالي 22000 دولار، في حين أن رسومات هاينز يمكن أن تصل إلى حوالي 4500 دولار، مما يجعل المجموعة بأكملها تساوي الملايين من غير الواضح عدد القطع التي يمتلكها ويبل حالياً.

سيتم عرض أعمال هاينز الفنية في معرض هوليس تاجارت ساوثبورت الفني من 5 مايو إلى 11 يونيو، كما سيتم عرض بعض القطع في موقع تشيلسي في مدينة نيويورك.

يقول ويبل إنه لا يخطط لبيع كل قطعة يمتلكها، وسيُظهر المعرضان من 35 إلى 40 قطعة معروضة للبيع.

تم عرض خمس عشرة قطعة ملفوفة وخمس قطع كبيرة الحجم في موقع “ساوثبورت”، بما في ذلك قطع فنية أخرى ستتوفر شاشة عرض أصغر في تشيلسي.

وكان جاريد ويبل الذي يعمل فني ميكانيكا سيارات في مدينة ووتر بيري بولاية كونيكتيكت، تلقى إخطاراً من قبل أحد المقاولين، لاستعادة قطع يغطيها التراب عام 2017، من حاوية قمامة تحتوي على مواد من حظيرة في ووترتاون.

ذكرت مجموعة هيرست كونيكتيكت الإعلامية أن ويبل اكتشف لاحقاً أن تلك اللوحات والأعمال بريشة فرانسيس هاينز، وهو رسام تعبيري تجريدي توفي عام 2016 عن عمر ناهز ستة وتسعين عاماً وأبقى أعماله مخزنة في الحظيرة.

شبهت لوحاته وأعماله الفنية بفن كريستو وجان كلود، اللذان اشتهرا بتغليف أعمال فنية في جميع أنحاء أوروبا، ومنها قوس النصر في باريس.

يقول المنسق الفني والمؤرخ بيتر هاستينجز فولك لمجموعة هيرست كونيكتيكت الإعلامية، إن هاينز قام بتغليف أكثر من عشرة مبان في نيويورك، بما في ذلك نصب “واشنطن سكوير أرك” ومطار “جي.إف.كي.” ومحطة حافلات هيئة الميناء.

عرض ويبل بعض القطع الفنية في معرض في ووتربري العام الماضي، وقرر مؤخراً بيع بعض الأعمال الفنية.

حالياً، يتعاون ويبل مع دار عرض “هوليس تاجارت” في مدينة نيويورك، لتنظيم معارض في نيويورك وكونيكتيكت اعتباراً من الشهر المقبل.

منذ العثور على الكنز الدفين، أجرى ويبل بحثاً عن عمل هاينز واتصل بأسرة الفنان الراحل، التي قال إنها سمحت له بالاحتفاظ بتلك الأعمال الفنية وبيعها.

ويقول ويبل: “لقد انتشلتها من حاوية القمامة هذه، ووقعت في حبها، لقد ارتبطت بها وأريد أن يدخل هاينز كتب التاريخ”.