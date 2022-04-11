“إخرسي يا عقربة”.. رحاب الجمل تنفعل في وجه الإعلامية بسمة وهبة على الهواء بعد سؤالها المُحرج!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 12:50 مساءً - وجهت الإعلامية بسمة وهبة حديثها للفنانة رحاب الجمل أثناء إستضافتها في “برنامج العرافة” المذاع عبر شاشة “المحور”. قائلة: “شفنا لقاء ليكي وكنتي سعيدة بسبب عملك مع عادل إمام ومحمد إمام، هل عندك الجرأة تقولي مين الفنان اللي استبعدك من فيلم عمهم للفنان محمد عادل إمام؟”.

وردت رحاب الجمل على سؤال الإعلامية الموجه إليها، قائلة: “هو انتي عايزة تضايقيني وخلاص”،موضحة: “أنا لم أعتذر عن المشاركة في العمل وحفاظًا على ناس بحبها مكنتش عايزة أضايق ناس تانية”.

وتابعت رحاب الجمل :”معرفش مين اللي استبعدني من الفيلم “، موجهة حديثها للعرافة منفعلة: “اخرسي يا عقربة “.

وعن استبعادها من الفيلم، أوضحت رحاب الجمل: “محدش قدر يعمل أكتر من قضاء الله انتوا نفذتوا قضاء الله واللي مكتوب بس بطريقة مش إنسانية وحلوة وتوجع وتقهر أي حد”.

نجل رحاب الجمل يوافق على تقديمها أدوار إغراء:

من ناحية أخرى، قالت “رحاب،”في “برنامج العرافة”، إن نجلها يعلم بطبيعة عملها، في الوسط الفني، ولا يرفض أن تقدم أدوار إغراء.

وعن رأيه في تقديمها مشاهد الإغـراء في المسلسلات والأفلام، فأوضحت”الجمل”، أنه الآن في سن الرشد، ويعلم ما هي مهنة التمثيل، وليس عنده أي مشكلة من تقديمها مثل هذه الأدوار، قائلة: “ابني دخل مجال التمثيل وهو معندهوش مشكلة في أدوار الإغراء، لأنه عارف مهنتي، وهو على علم بذلك”.

وعن شائعة التعويض من المدرسة، التي حصل عليه نجلها، بعد تعرضه لتحرش لفظي من أحد زملائه، قالت رحاب، إنها ذهبت إلى وزارة التربية والتعليم، لعمل تحقيق في الواقعة، لنقله من المدرسة، لكن هذا كان في بداية العام الدراسي، ولا يمكن نقله إلى مدرسة أخرى، وفقًا للوائح والقوانين.

وتابعت: “ابني تعرض للتحرش اللفظي، ونقلته من مدرسته إلى مدرسة تانية، وبسبب التحرش اللفظي لم يحدث أن رفعت شكوى لوزارة التربية والتعليم علشان يتم نقله، ولم أحصل على تعويض مثلما يقول البعض.

رحاب الجمل نادمة على فيلم بنت من دار السلام:

هذا وقالت الفنانة رحاب الجمل، إنها لن تكرر تجربتها في فيلم “بنت من دار السلام” مرة أخرى ، حتى لو ضم الفيلم نجوم كبار، كما أنها لن تشارك في فيلم من إخراج يسرى نصر الله، ولا يمكن أن تكون زوجة ثانية في يوم من الأيام.

وحول الأخبار التي انتشرت على لسانها وتقول إنها برأت نفسها من فيلم «بنت دار السلام» لإسـاءته للإسلام لكن المخرج كذبها، عقبت: «يكدبني ليه ده رأيي أنا».

وأكدت أنها لم تكن سعيدة لمشاركتها في هذا الفيلم، مضيفة: «أنا وافقت على فيلم قصير دون التطرق إلى تفاصيل المشاهد، لكن لما اتحول لفيلم كبير بدأ ياخد خطوط تانية وكنت وقتها خايفة من الفتنة وقلت للمخرج الكلام ده».

وذكرت أنها أبلغت المخرج بأن هذا الفيلم يسيء للإسلام وسيتسبب في وقوع مشــ كلات، موضحة أن رد الأخير جاء أن العمل سيشارك في المهرجانات الفنية ولن يكون عرضة للرأي العام، لأنه ليس للسوق.

ولفتت إلى أنها بدأت تعترض على الفيلم بعد انتهاء التصوير ومشاهدة الفيلم على الفور، موضحة أنها لم ترتدي ملابس عارية في أي مشهد قدمته في الفيلم، لكنها نجحت في توصيل المعلومة.

يُذكر أن الفنانة المصرية رحاب الجمل تشارك حاليًا في دراما رمضان 2022 بـ “مسلسل توبة” بطولة عمرو سعد.

“مسلسل توبة” بطولة: عمرو سعد (توبة) ، ماجد المصري (سيد الأجنبي)، يوسف إسماعيل، أسماء أبو اليزيد (لقا)، صبا مبارك (إحسان)، محمد دياب (إبراهيم)، حسن أبو الروس، محمد لطفي (طرزان)، رحاب الجمل، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، والعمل تأليف ورشة كتابة “ملوك”، ومن إخراج أحمد صالح.

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