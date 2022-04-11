اتجوزتي عصام الحضري في السر ليه؟.. غادة عبدالرازق تجيب دون تردد وتكشف السر المخفي عن الإعلام!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 أبريل 2022 12:50 مساءً - غادة عبد الرازق من أكثر الفنانات اللاتي تعرضن للعديد من المشاكل والأزمات ما جعلتها تتوقف كثيرًا اثناء مشوارها الفنّي.. ولكن أكثر ما تتعرض له من مطبات هو كثرة زيجاتها الرسمية التي بلغت أكثر من عشـرة زيجــات.. تخللهـا حدوث الانفصال المؤقت والدائم كثيرًا.

واضافة إلى ذلك شائعات زواجها السري التي تنطلق كل فترة وبانتظام ومن شخصيات مختلفة.. وكثيرا ما اختلفت غادة مع زميلاتها ومخرجي اعمالها.

ونفت غادة عبد الرازق -في لقاء تلفزيوني سابق- ما تردد عن زواجها العرفي من لاعب كرة القدم عصام الحضري، مشيرة إلى أنه من قبيل الشائعات التي تتردد حولها بين حين وآخر، ولا تلقي لها بالاً، موضحة: “أدرك جيدًا أن حزب أعداء النجاح لا يمكن أن يسكت، ولذا ليس لدي وقت كي أضيّعه في الرد على كلام كاذب”.

غادة عبدالرازق تتحدث عن وفاة خالد صالح

من ناحية أخرى، تحدثت النجمة المصرية غادة عبدالرازق عن وفاة زميلها وصديقها الفنان المصري خالد صالح خلال حوارها الأخير مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس“، عبر شاشة “MBC مصر.

حيث قالت: “أنا بعتبره زي خليل اخويا الله يرحمه ومن الحاجات اللي زعلتني أنه كان في المستشفى وانا كنت مسافرة تاني يوم بفتح الموبايل لقيت خبر وفاته مهما اتكلمت عليه مش هديله حقه وزعلت اني مسلمتش عليه، هو انسان محترم وجدع ولو قعدتي معاه تحكي عن مصر كلها فهو لا يرى لا يسمع ولا يتكلم”.

غادة عبدالرازق تكشف عن خوفها من الحسد

كما كشفت النجمة غادة عبد الرازق عن خوفها من الحسد والعين في الكثير من الأمور ومن بينها علاقتها بزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وعلاقتها بالله. قالت غادة عبد الرازق: “زوجي عدل مني كثيرًا، ودون مقابل وفي جوانب كثيرة كانت تنقصني كملها لي، تزوجنا وانفصلنا ثم تزوجنا مرة أخرى، وأعرف شخصيته جيدًا، عنده 1 و1 يساوي 2”.

غادة عبدالرازق تعلن تغيبها عن موسم رمضان 2022

هذا وكانت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، قد أعلنت غيابها عن مشاركتها بموسم دراما رمضان 2022 الحالي.

وأكدت غادة عبدالرازق، في منشور عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، أنها اعتذرت عن الموسم الرمضاني الجاري، قائلة: «أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وباحبه وباحترمه جدا؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة».

وأضافت: «أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدًا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي ولن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري».

وتابعت غادة عبدالرازق: «قلتها وباقولها ميت مرة مرة مرة.. اعتذرت السنة دي عن رمضان والكلام ده متوثق في كل حواراتي، بعد مسلسل لحم غزال.. أرجوكم أبعدوني عن حساباتكم الشخصية.. أظن الرسالة وصلت.. وشكرًا».

وقدمت غادة عبدالرزاق آخر أعمالها “مسلسل “لحم غزال” في شهر رمضان 2021 الماضي، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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