“حامل اللقب”.. فيلم ختام مهرجان مالمو للسينما العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عروضه الناجحة في دور العرض بالعالم العربي، يختتم فيلم حامل اللقب للنجمة دينا الشربيني والفنان هشام ماجد فعاليات الدورة الثانية عشر من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد يوم 9 مايو المقبل، وسبق أن تم الإعلان عن اختيار فيلم “بنات عبد الرحمن” للنجمة صبا مبارك للعرض بحفل الافتتاح.

فيلم “حامل اللقب” الذي مازال يُعرض في دور السينما المصرية وسبق عرضه خلال فعاليات الدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قد انطلق في المصر بشهر فبراير الماضي في 60 دار عرض، وشهد العرض الخاص بسينما الزمالك حضور أبطال الفيلم وصُناعه وعدد كبير من النجوم.

بعدها انطلق حامل اللقب في جولة عربية حيث أقيم عرضه الأول بالإمارات العربية المتحدة في 9 فبراير، بحضور أبطاله هشام ماجد ومحمد سلام ومحمد الكيلاني ومخرج العمل هشام فتحي، ومنتجيه محمد حفظي وطارق الجنايني ورؤى المدني. قبل إطلاقه تجارياً في 10 دول بالخليج العربي، ومن بينهم الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، العراق، لبنان، فلسطين والأردن.

تدور أحداث حامل اللقب حول هشام ماجد لاعب الكرة الذي يرفض فكرة الحمل من الأساس، بينما تتحمس دينا الشربيني للفكرة، ثم يكتشف هشام فيما بعد إنه شخصياً أصبح حامل الحمل، ويبدأ الجميع في التفاعل معه على هذا الأساس، مما ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية، بمشاركة محمد سلام الذي يلعب دور مدير أعمال هشام ماجد، والمدرب أحمد فتحي.

يشارك في بطولة الفيلم النجوم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام وأحمد فتحي مع النجوم محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عزالعرب، محمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتم الإعلان سابقا عن افتتاح فيلم “بنات عبد الرحمن” للنجمة الأردنية صبا مبارك فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، والتي تقام خلال الفترة من 4 وحتى 9 مايو المقبل، ليكون العرض الأول للفيلم في أوروبا، بعد العديد من المشاركات الناجحة في مهرجانات عربية.

يحكي فيلم بنات عبد الرحمن في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الاختلاف، وقد سيطر الجفاء على العلاقات بينهن، وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

وسبق أن فاز فيلم “بنات عبد الرحمن” بجائزتي راديو وتلفزيون العرب ART وروتانا في منصة مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، وتبلغ قيمة كل جائزة دعمًا ماديًّا قدره 10 آلاف دولار أميركي، وحصل الفيلم أيضًا على منح تمويلية من مؤسسة الدوحة للأفلام ومعهد تريبيكا ومنحة صندوق الأردن للأفلام (فئة الإنتاج) الذي تقدمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وقبل أيام حصل الفيلم على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، حيث شهد عرض الفيلم إقبالاً جماهيرياً كبيراً بحضور بطلته النجمة صبا مبارك ومخرجه زيد أبو حمدان، وهو الفيلم الفائز بجائزة الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله) في أحدث دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما شهد عرضه الأول بأميركا في مهرجان سان دييغو للفيلم العربي في أمريكا قبل أيام.

كما شارك الفيلم في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية، وحصل على عديد من الإشادات النقدية.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي ومحمد الجيزاوي.

ويستهدف مهرجان مالمو للسينما العربية عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، والتي يصل عددها إلى حوالي 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنوياً آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم.