رسائل سرية تكشف تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث.. ماذا جاء فيها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت رسائل بريد مُسربة من القصر الملكي في بريطانيا بروتوكولات ومراسم سرية لدفن الملكة إليزابيث الثانية، المعروفة بـ”عملية جسر لندن”.

وقال السكرتير الدائم لحكومة ويلز، أندرو غودال: “نحن نأخذ مسألة أمن المعلومات والبيانات على محمل الجد ويتم التحقيق في هذه المسألة باعتبارها خرقاً أمنياً محتملاً.” وبحسب المعلومات، فقد نشرت مجلة “politico” الأميركية العام الماضي مقالاً حول تفاصيل هذه العملية السرية، وجاء فيها: في اليوم الأول لوفاة الملكة إليزابيث، سيتم إعلان تشارلز ملكاً رسمياً للملكة المتحدة بحضور كبار الشخصيات الحكومية، كما سيتم تعليق الأعمال البرلمانية لمدة 10 أيام.

ونصت الرسالة على نقل جثمان الملكة إليزابيث في اليوم الثاني من مكان وفاتها إلى قصر باكينغهام في لندن. وفي اليوم الثالث، فسيقوم الملك تشارلز بجولة في المملكة المتحدة مع وصوله إلى إيرلندا الشمالية في اليوم الرابع ليقف على التدريب على “عملية الأسد”، وهي محاكاة للموكب الجنائزي. أما في اليوم الخامس، فسيسير الموكب من قصر باكنغهام وصولاً إلى قصر وستمنستر، حيث ستكون مراسم الدفن.

وذكرت الرسالة أنه من اليوم السادس إلى التاسع، سيتم وضع جثمان الملكة في ولاية وستمنستر هول لمدة ثلاثة أيام في قاعة القصر أمام الجمهور. وفي اليوم العاشر والأخير، سيتم إقامة مراسم الجنازة في دير وستمنستر، مع إعلان دقيقتين من الصمت في جميع أنحاء البلاد، ونقل جثمان الملكة إلى قلعة وندسور، ليتم دفنها في كنيسة الملك جورج السادس.