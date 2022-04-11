حفل موسيقي كبير لافتتاح مصنع “تيسلا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في احتفال أشبه بحفلات نجوم الموسيقى، افتتح الملياردير إيلون ماسك أول أمس مصنعاً جديداً لشركته “تيسلا” في أوستن بتكساس.

وصل ماسك إلى الاحتفال معتمراً قبعة رعاة البقر، وواضعاً نظارات سوداء، بالتزامن مع بث أغاني راب وسط هتافات الجمهور.

وحضر الحفل نحو 15 ألف مدعو، كما نُقل بتقنية البث الحي عبر الإنترنت، وتخللته عروض ترفيهية وأطعمة ومشروبات وموسيقى، بالإضافة إلى إطلاق ألعاب نارية.

ويقع المصنع المسمّى “جيجا تكساس” على أرض تعادل مساحتها 100 ملعب كرة قدم، وبدأ تشغيل المصنع منذ نهاية عام 2021، هو خامس “مصنع ضخم” تابع لـ”تيسلا”.