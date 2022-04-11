“العائدون” يوثق استغلال الإرهابيين لسيارات هيئات إغاثية في التهريب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعاد مسلسل “العائدون” المقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020 في المنطقة العربية، الأنظار إلى استخدام قادة تنظيم داعش الإرهابي لسيارات الإغاثة الدولية في أعماله وعملياته المشبوهة، مثلما كان يحدث على أرض الواقع من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن وجماعة الإخوان الإرهابية في مصر.

وظهرت في الحلقة الثامنة من “العائدون” شحنة مغطاة ب «لوجو» هيئة إغاثة وداخلها مبالغ كبيرة من الدولارات لتمويل عملياتهم الإرهابية في دول عربية.

وتحاول أجهزة المخابرات في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

ويذكرنا المشهد الدرامي بما جرى في مايو 2020، حينما سلمت منظمة الصحة العالمية نحو 100 سيارة إسعاف للحوثيين لتوزيعها على المستشفيات، والذي وصلت بشكل فعلي بعدما ضلت طريقها لتتحول إلى أداة أممية لإسناد المجهود الحربي للجماعة.

وكشفت صور متداولة حينها عن استيلاء مسلحي الجماعة على سيارات الإسعاف الأممية لتعزز الاتهامات عن سوء إدارة المساعدات الدولية في ظل أزمة “كوفيد – 19″، خاصة أن الصور أظهرت المسلحين الحوثيين بلباسهم العسكري يستقلون سيارات دفع رباعي مقدمة من منظمة الصحة العالمية التي يظهر شعارها واضحا على جنب السيارات، في الوقت الذي تعاني فيه أغلب مستشفيات اليمن الخاضعة للميليشيات من نقص الإمدادات وانعدام وسائل الإسعاف لنقل الحالات الحرجة.

في السياق ذاته، كشف أيضا تقرير لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي جرت بمصر أثناء ثورة 25 يناير، عن استغلال سيارات الإسعاف في تهريب السلاح لصالح مجهولين.

ويشارك في مسلسل “العائدون” عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.