شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9.. رد السيسي على انتمائه للإخوان ومحاولات أخونته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتي تحمل اسم "الرفق واللين والتسليم" رصد بعض الشائعات التي خرجت على الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي يسجد دوره النجم ياسر جلال، بأنه ينتمي إلى جماعة الإخوان خاصة بعد تعيينه وزيراً للدفاع في حكومة الرئيس الاخوانى محمد مرسى، إضافة إلى أن شهرة السيسي بأنه ملتزم ومتدين.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة ٩ .. تعرف على رد السيسي

وجاء رد الفريق أول عبد الفتاح السيسي على هذه الشائعات من خلال مشهدين في الحلقة، الأول في حديثه مع ابنته آية (مايان السيد) عندما أخبرته بأن زملائها في الجامعة يقولون إن والدها إخواني وهذا ضايقها لأنهم تغيروا معها فجأة، فكان رده عليها: "هل الصلاة والصوم وقيام الليل بقت حكر بس على جماعة الاخوان المسلمين ولا ايه، لا يا بنتى الاشاعات دى اللى بيطلعها الاخوان نفسهم، عاوزين يبينوا قدام الناس انهم بس اللى بتوع ربنا وبيفهموا في الدين، انتى بس متضايقيش نفسك بكره الناس هتعرف كل حاجة.



الاختيار 3 الحلقة 9

مسلسل الاختيار 3 الحلقة ٩ .. اعرف الموقف الثانى

الموقف الثانى الذى رد فيه الفريق أول عبد الفتاح السيسى على فكرة انتمائه للإخوان كان خلال لقائه مع الرئيس محمد مرسى (صبرى فواز) الذى قال للسيسى:"انا بحبك في الله، ومصر محظوظة بيك يا سيادة الفريق، وأنا بتكلم بجد وأتمنى أن نتآخى، ليرد السيسى نتآخى بمعنى ايه يا أفندم، ليجب مرسى جماعة الاخوان لا تضمر أي شيء في قلبها غير كل مشاعر طبيبة"

وأضاف مرسى:"وانت راجل ملتزم التزام حقيقي وعلى خلف نادر في الزمن دا، فلو بقيت معانا هيفرق جداً، وبعدين مش الناس كلها بتقول عليك اخوان، خلاص يبقى خليك اخوان، ليرد السيسى، أنا متشكر يا فخامة الرئيس على عرضك دا بس انا مش اخوان ومش هكون إخوان، ولا سلفى ومش هكون سلفى، أنا عاوز أبقى مسلم وبس، ليقاطعه مرسى وهل احنا مش مسلمين يا سيادة الفريق!؟

واستكمل السيسى رده قائلاً مسلمين طبعاً يا أفندم، بس انتوا فكر ممنهج وأنا فكر ممنهج تانى خالص، أنا منهجى "الرفق واللين والتسليم"، وحضرتك أدرى الناس بمنهجكم، وصدقنى يا افندم سواء كان رئيس جمهورية أو قائد جيش أو أيا ما كان المنصب مينفعش يكون ليه أي توجهات لازم يكون وطنى، وطنى وبس".



مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9

مسلسل الاختيار 3 الحلقة ٩ .. مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

​مسلسل الاختيار 3 الحلقة ٩

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.