شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 9 .. ظهور محمد ممدوح الأول فى نهاية الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 9 من مسلسل العائدون الذى يعرض على شاشة قناة dmc، ظهور الفنان محمد ممدوح للمرة الأولى فى أحداث العمل، وذلك بعدما ظهر كضيف شرف خلال الحلقة، وتحديداً فى نهايتها، أثناء دخوله على محمد عادل، فى حجرة لاستجوابه، ثم انتهت الحلقة عند ذلك، وكأنها حيلة من جهاز المخابرات لمعرفة أكثر عن "عادل" وتجنيده معهم ضد الجماعة.



ممدوح ضمن الحلقة 9 من مسلسل العائدون

مسلسل العائدون الحلقة 9

وبدأت أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل بوصول فرانك إلى البلد التى يتواجد فيها "عمر" امير كرارة، ومن ثم قرر قائده الضابط " محمود عبد المغني " اصدار قرار بالغاء تجنيد "محمد عادل"، والغاء المهمة بالتالى، إلا أن كرارة رفض ذلك واعترض.

ومع اصراره على الاستكمال فى الخطة واللجوء إلى الخطة البديلة إن لزم الأمر، حتي اقتنع عبد المغنى، وأصدر قراره بعد موافقة هاني رمزى "خالد" على تنفيذ الخطة.

وشهد مسلسل العائدون الحلقة 9، العديد من الأحداث على مستوي تنظيم داعش، وذلك بعدما سافر "كمال" إلى التنظيم، والذى يعد شخص من دولة كبيرة تساعد داعش بالأموال والسلاح لمقابلة الخليفة ومساعده، ليعرض عليه تنفيذ خطة سفرهم واجلاءهم من المنطقة التى يتواجدوا بها للسفر فى عدة بلدان يكونوا فيها بمثابة قنابل فى ظهر تلك الدول.

ومع عرضه على خليفة داعش، حتى رفض وكرر الرفض الذى واجه به من قبل مساعده فى ادارة التنظيم، إلا أن "كمال" اخذ الفنان "احمد الاحمد" قائد التنظيم فى الخارج واخبره بضرورة اقناع الخليفة، برسالة مفادها الانقلاب عليه ان لزم الامر لأنه سيضيع الخلافة، ثم عرض عليه الذهاب إلى مصر قائلاً : "مابالك لو واحد زيك يا سياف راح مصر، ها تسيطروا على كل الدول العربية بعدها".