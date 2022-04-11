فيديو – أمل عرفة ترقص على أنغام “أنت معلمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الممثلة السورية ​أمل عرفة​ متابعيها بمقطع فيديو من كواليس عشارية “شرف” المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة عبر إحدى المنصات.

وظهرت عرفة في مقطع الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية “أنتِ معلمة” وسط أجواء من الحماس، حيث أرفقت الفيديو بتعليق: “كواليس شرف آسيا فاصل منشط”، حيث أشاد بها المتابعون معتبرين أنها محترفة بالرقص.

ويذكر أن مسلسل “شرف” هو عبارة عن عشارية من تأليف ديانا جبور وإخراج مجيد الخطيب، وتؤدي عرفة في العمل شخصية “آسيا” حيث تدور قصته حول جرائم الشرف وكيفية الحد منها.