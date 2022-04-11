بريانكا شوبرا بصور جديدة على إنستغرام.. إطلالة مميّزة بالساري الأصفر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة الهندية بريانكا شوبرا متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بصور مميزة لها وهي تتألق بالساري باللون الأصفر، اللباس الهندي التقليدي.

وقد أثارت الصور -التي تُظهر النجمة في أحد المنتجعات الصيفية، بجانب حوض السباحة وهي تضحك بشكل عفوي- إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تركوا الكثير من التعليقات.

ومن المعروف عن النجمة أنها على الرغم من زواجها من النجم الأمريكي نيك جوناس، فإنها تفتخر بجذورها الهندية، وتهتم دائماً عند الاحتفال بجميع المناسبات الخاصة بثقافتها، حتى إن زواجها كان في الهند وبطريقة تقليدية بحتة.

ومؤخراً أيضاً، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو للثنائي، ظهرا فيها بعفوية وخفة دم، وهما يلعبان بكرات الألوان، وتبدو عليهما آثار الدهان الذي تقوم عليه اللعبة.

ويعدّ هذا الظهور الأول للزوجين، والمناسبة الأولى التي يشاركان فيها بعد استقبالهما مولودهما الأول، والذي أبقيا أمره سراً لفترة طويلة.

وعلّقت بريانكا على المنشور قائلة: “أن تستطيع إيجاد وقت للمرح في ظل عالم مليء بالخوف هو نعمة بحد ذاته”.

يشار إلى أن نيك جوناس وبريانكا شوبرا أعلنا عن ولادة طفلتهما الأولى من خلال مشاركة، نشرها كل منهما على صفحته الرسمية على موقع “إنستغرام” في يناير من هذا العام. وفي ذلك الوقت، لم يكشف أي منهما عن نوع المولود، إلا أن ميرا شوبرا، ابنة عم بريانكا، كشفت خلال حوار لها مع وسائل الإعلام عن أنها طفلة.