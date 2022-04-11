بالصور – بروس ويليس برفقة زوجته بعد الاعتزال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت زوجة الممثل العالمي بروس ويليس “إيما هيمينغ”، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صوراً حديثة لها مع زوجها هي الأولى له بعد إعلان اعتزاله التمثيل؛ بسبب إصابته بمرض أفقده القدرة على الكلام.

وأرفقت إيما هيمينغ الصورة بتعليق كتبت فيه: “أمي وأبي في مكانهما المفضل”، كما أوضحت أن ابنتهما مابل هي من التقطت هذه الصورة.

كما نشرت إيما عبر خاصية القصص المصورة في إنستغرام “ستوريز” فيديو للنجم، بدا فيه بصحة جيدة، مما طمأن محبيه على حالته بعد إصابته بخلل في الأعصاب سبّب له مرض الحبسة الكلامية.

وكانت عائلة النجم الأمريكي بروس ويليس قد أعلنت اعتزاله نهائياً عن ممارسة مهنة التمثيل، بعد تأكد إصابته بفقد النطق، وأصدر أفراد العائلة بياناً مشتركاً موجهاً إلى الجمهور، أشاروا فيه إلى أن التشخيص الطبي أكد أن حالة بروس ويليس ستؤثر بشدة على قدراته المعرفية.

وحسب البيان، أصيب بروس ويليس بـ”الحبسة الكلامية”، وهو اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الدماغ يؤثر على قدرة الشخص على التواصل، وأضاف: إلى أنصار بروس المذهلين، كعائلة أردنا أن نشارك أن حبيبنا بروس يعاني من بعض المشكلات الصحية، وقد تم تشخيصه مؤخراً بحبسة في القدرة على الكلام، مما يؤثر على قدراته المعرفية.

كما جاء في البيان: نتيجة لهذا ومع الكثير من الاعتبار، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير.

واختتم البيان موجهاً كلامه للجمهور: هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا، ونحن نقدّر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم، ونحن نتحرك من خلال هذا كوحدة عائلية قوية، وأردنا جذب معجبيه؛ لأننا نعرف مقدار ما يعنيه بالنسبة لكم، وكما كان بروس يقول دائماً “عِش حياتك” ونحن نخطط معاً للقيام بذلك.