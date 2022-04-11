شكرا لقرائتكم خبر عن أية سماحة عن مشاركتها فى "راجعين يا هوى": شرف لى أن أعمل مع خالد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة أية سماحة، عن صورة تجمعها بالنجم خالد النبوي، من كواليس مسلسله الجديد " راجعين يا هوي"، والذي يعرض ضمن الدراما الرمضانية الحالية، وعلقت أيه على الصورة التي نشرتها من خلال حساب الانستجرام الخاص بها بـ " لقد كان من دواعي سروري وشرف كبير أن أعمل مع الأسطورة خالد النبوي شكراً لك لجعلها تجربة رائعة أن أعمل معك واتعلم الكثير ".



ايه سماحة وخالد النبوي



ايه سماحة

وواجه بليغ أبو الهنا – خالد النبوى مدحت – إسلام جمال خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى ونور اللبنانية، بما حدث له من محاولة قتله من أحد أفراد شركة الأخير، وأثناء الحديث، اعترف بليغ لمدحت بأن وفاة والده كانت بسبب حادث مدبر، وليس أكما أشاع البعض أنه توفى بسبب حادث قضاء وقدر، ودبت الحيرة في قلب مدحت بسبب ما قاله عمله بليغ أبو الهنا.

وفى حدث آخر، ذهب رؤوف – إسلام إبراهيم إلى يسرية ليخبرها أن بليغ أبو الهنا، أكد له ولإسلام جمال، أن زوجها مات في حادث مدبر، حيث دب شعور التوتر فيها عندما سمعت تلك الأخبار، ما جعلها تتصرف بشكل متوتر خلال المحادثة .

النبوى

وذهبت يسرية لـ عم جابر – أحمد بدير، من أجل التحدث معه بشأن بليغ أبو الهنا، وقالت له أن مستعدة لدفع 5 ملايين جنيه مقابل أن بليغ يبتعد عن ابناءها ولا يبحث وراؤهم، لكنه أكد لها أن بليغ سيرفض، خاصة أن نصيبه في الميراث يقدر بـ 100 مليون جنيه، ثم هددت يسرية انها ستتصرف مع بليغ.

راجعين يا هوى من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.