شكرا لقرائتكم خبر عن بروكلين بيكهام يشارك أول صورة له مع نيكولا بيلتز من حفل زفافهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك بروكلين بيكهام، ابن النجم البريطاني ديفيد بيكهام، صورة له مع زوجته نيكولا بيلتز من حفل زفافهم، معلقاً:"السيد والسيدة بيلتز بيكهام".

وتظهر في الصورة التى نشرها بروكلين بيكهام عبر حسابه على انستجرام، الممثلة الأمريكية بفستان أبيض ممسكة بيد عريسها في الحفل الذي بلغ تكلفته نحو 4 مليون دولار، وأقيم أول من أمس السبت في فلوريدا.



حساب بروكلين بيكهام

انطلق يوم السبت الاحتفال بزفاف بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز حيث تلا الثنائي عهود الزواج في طقوس يهودية تقليدية، وفقًا لموقع صحيفة ديلى ميل البريطانية. وقد تقرر أن يعقد الزوجان قرانهما في حفل ديني، في إشارة إلى تراث بيلتز وبيكهام اليهودي. ونشأت الممثلة نيكولا، التي كان والدها الملياردير نيلسون بيلتز، يهوديًا، في منزل يهودي، في حين أن بروكلين له جذور يهودية من خلال أسطورة كرة القدم، جد أبي ديفيد لأمه.



صورة من حفل الزفاف

وفقا لموقع "ديلى ميل" حفل الزفاف تكلف ما يقرب من 4 ملايين دولار ومع ضيوف من بينهم الشيف الشهير جوردون رامزي والممثلة إيفا لونجوريا وعارضة الأزياء جيجي حديد.

وتقام حفلات الزفاف اليهودية أيام السبت، تقليديا بعد غروب الشمس. كلا العائلتين لا تخاطران مع فيروس كورونا، لذا تم إرسال بعض الموظفين الذين يعملون على الاستعدادات لإجراء اختبارات فيروس كورونا. في تفاصيل أخرى لضمان عدم إفساد أي شيء في اليوم الكبير، كان الموظفون المعينون لهذه المناسبة يقومون بتنظيف الشاطئ من المخلفات أمام قصر بيلتز يوم الجمعة.