شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل ما بين الكوميديا فى "الكبير" للتقمص والدراما فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما يتمكن الفنان الموهوب من تأدية كل الألوان التمثيلية ببراعة، إلا أن القلائل من يستطيعون لعب الكوميديا والتراجيديا وتقمص الشخصية بنفس القدر، وهو ما يظهر مع الفنان هشام إسماعيل الذى سنحت له الفرصة في دراما رمضان هذا العام بتقديم الكوميديا من خلال مسلسل الكبير، وتحديدًا شخصية "فزاع".

في حين كانت الشخصية الثانية مغايرة تمامًا، لما ظهر به في عالم الكوميديا، وارتبط في اذهان متابعيه بمجموعة من الأعمال العديدة، التي ميزته بهذا اللون الكوميدي، والحديث عن شخصية "البلتاجي" أحد أبرز قيادات التنظيم في جماعة الاخوان، فللوهلة الأولى من ظهوره بأحداث المسلسل الذى يعرض على شاشة قناة on، نجح هشام إسماعيل في خطف انظار المتابعين لا بسبب اللوك فحسب، وإنما بسبب حالة التقمص في العديد من المشاهد.



هشام اسماعيل والبلتاجى

خاصة أن البلتاجي شخصية ليست بالسهلة، على من يجسدها بسبب ظهوره للعيان من بعد 11 يناير، لما جعل صورته في اذهان الكثيرين وأي شخص يقدم على تجسيده لابد ان يكون قريباً له لأنه سيتم وضعه في منافسة بالتأكيد بين ذاكرة المشاهد وما يشاهد من دوره في المسلسل.



فزاع

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.