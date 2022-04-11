فن ومشاهير

هكذا احتفلت نور الكاديكي بعيد ميلاد خطيبها بأحد الفنادق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نور الكاديكي، متابعيها، احتفالها بعيد ميلاد خطيبها بالقاسم حفتر الفرجاني.

ونشرت نور، صورة من الاحتفالية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد قسومي فطار رمضاني، كل عيد وأنت حبيبي".

واحتفلت "الكاديكي" بعيد ميلاد خطيبها في أجواء رمضانية بعد تناول الإفطار بأحد الفنادق بالقاهرة.

يذكر أن نور الكاديكي احتفلت بخطبتها على بالقاسم حفتر، في 12 ديسمبر 2019، وهى فنانة ليبية شاركت في أعمال فنية مختلفة منها فيلم "صابر جوجل" ومسلسلات "السر" و"السبع بنات" و"ألوان الطيف" و"في بيتنا روبوت".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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